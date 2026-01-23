Возросший спрос спровоцировал рост цен на ряд моделей CPU

В связи с неблагоприятной ситуацией на рынке памяти платформа AM4 вновь набирает популярность, что объясняется меньшим ростом стоимости модулей DDR4 по сравнению с DDR5. В связи с этим увеличение спроса на процессоры, совместимые с AM4, привело к их подорожанию, на что указывает издание NotebookCheck.

Источник фото: ExtremeTech

В частности, ещё в октябре прошлого года процессор AMD Ryzen 7 5700X в Европе предлагался за 140 евро, тогда как сейчас его стоимость составляет уже 180 евро. В США на площадке Amazon наблюдается похожая ситуация — начиная с мая прошлого года по текущее время цена Ryzen 7 5700X повысилась более чем на 70%, достигнув 220 долларов, в то время как Ryzen 7 5800XT прибавил к ценнику свыше 75% и в настоящее время стоит 219 долларов.

Отмечается, что на этом фоне некоторые модели Intel представляют собой более выгодные варианты, в частности Intel Core i5-14600KF, который можно приобрести за 230 долларов США, поэтому AMD стоит обратить внимание на возросший спрос на модели AM4 со стороны покупателей, возобновив выпуск ранее снятых с производства процессоров.

