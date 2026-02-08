Предполагалось, что президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) посетит Пекин в апреле 2026 года

В апреле 2026 года президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) планировал посетить Пекин для встречи с китайским лидером Си Цзиньпином (Xi Jinping), чтобы обсудить двухсторонние отношения. В Белом доме на протяжении всего 2025 года добивались этой встречи, считая, что прямые контакты Трампа и Си могут привести к результату по вопросу торговли и другим темам. Источник изображения: Associated Press (Марк Шифельбейн)Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что ожидаемые крупные поставки оружия Тайваню могут сорвать встречу Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Китайские чиновники в приватных беседах предупреждают, что поставки оружия властям острова могут нарушить достигнутые договорённости о встрече на уровне глав государств. Источники издания в лице неназванных американских чиновников выразили мнение, что Пекин блефует и не собирается отменять государственный визит Трампа.

Financial Times оценивает готовящуюся продажу американского оружия Тайваню в 20 миллиардов долларов. Долгосрочные поставки оружия будут предусматривать передачу систем противовоздушной обороны, включая зенитно-ракетные комплексы Patriot и NASAMS. В декабре 2025 года США одобрили продажу оружия Тайваню на сумму 11,1 миллиардов долларов.