Core i9-14900K стал лидером по числу возвратов по гарантии в Mindfactory за последнее время
Проблем с процессорами AMD гораздо меньше

Несмотря на рост количества сообщений о выходе из строя процессоров Ryzen 9000 за последний месяц. Модели AMD имеют заметно более низкие показатели возврата по гарантии по сравнению с Core i9-14900K от Intel, если судить по данным немецкого магазина Mindfactory, собранными TechEpiphanyYT и 3DCenter, пишет издание Wccftech.

Может быть интересно

Источник фото: Amazon

Сообщается, что на долю коробочной версии Intel Core i9-14900K пришлось 4,61% возвратов по гарантии от общего числа продаж, тогда как наибольшее число запросов на возврат среди владельцев CPU от AMD магазин получил от покупателей Ryzen 9 7900X – 1,05%.  Проблем с процессорами серии Ryzen 9000 у их обладателей, судя по опубликованным данным, случается ещё меньше — от 0,51% у Ryzen 9 9950X3D (box) до 0,85% у Ryzen 7 9700X.

Источник фото: Wccftech/3DCenter

При этом наименьшее число запросов по гарантии исходит от обладателей Ryzen 7 7800X3D (0,49%), в то время как на долю его преемника, Ryzen 7 9800X3D, приходится 0,71% (для коробочного варианта). Интересно, что для версии tray процент проблем с Core i9-14900K по сравнению с вариантом box меньше (3,35%), а с Ryzen 9 9950X3D — больше (1,2%).

Источник: wccftech.com
