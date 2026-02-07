Сайт Конференция
Nacvark
Janes: Южная Корея пытается продать Малайзии истребители FA-50 за счёт более выгодного предложения
Korea Aerospace Industries предлагает возможность интеграции AIM-120, что может значительно улучшить возможности FA-50

Компания Korea Aerospace Industries (Южная Корея) сделала новое предложение Малайзии, стремясь продать стране свои лёгкие истребители FA-50. Как узнало издание Janes от представителя южнокорейской компании на мероприятии в Сингапуре, существует возможность интеграции американских ракет класса «воздух – воздух» AIM-120 с этими истребителями. Такая совместимость значительно расширит возможности истребителя, который позиционируется как дополнение боевой авиации – F-16, F-35 и другие.Источник изображения: Janes/Ridzwan RahmatМалайзия ещё в 2023 году приобрела 18 истребителей FA-50, но производитель, судя по всему, желает увеличить объём поставок. Для этого предлагается оснастить истребитель ракетами AIM-120, которые позволят полноценно применять его для противодействия авиации противника или перехвату крылатых ракет.

Примечательным является то, что Польша, которая также эксплуатирует FA-50, ранее пыталась оснастить эти истребители AIM-120, но так и не сделала этого. Судя по всему, США не предоставили лицензию на использование своих технологий. По этой причине Военно-воздушные силы Польши используют FA-50 преимущественно для подготовки к пилотированию F-16, признавая, что он уступает другим представителям боевой авиации.

#южная корея #малайзия #fa-50
Источник: janes.com
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

HP91
04:00
Невероятная новость , 1 карта прогорела из миллиона и ради этого надо целую новость написать и выдать за сенсацию 😂
В сети зафиксирован один из самых серьёзных прогаров среди видеокарт Nvidia GeForce RTX 40
Данил Васин
03:47
Надеюсь на охрану баз увеличили внимание, чтоб опять какая нибудь фура не приехала, ерундой на пластмассовых пропеллерах не закидала авиабазу...
Появились фото российских истребителей Су-30СМ2 над Балтикой с необычной конфигурацией вооружения
Aladdin
03:16
Петушки, сами себе продают товар, чтобы затем перепродать ту же память по более высокой цене. Их давно раскусили, но это между нами девочками )))
TrendForce: Стоимость DRAM в течение первого квартала вырастет в два раза, а NAND подорожает на 60%
32Влад32
02:37
Мда...
Удачливый покупатель приобрёл на распродаже несколько SSD в разы дешевле их текущей цены
lighteon
00:45
У меня так ASUS 980 Ti OC прогорела и забрала с собой GPU. Ничего не обычного - дерьмо случается. А в эпоху майнинга на видеокартах этих погорельцев так вообще пачками было...
В сети зафиксирован один из самых серьёзных прогаров среди видеокарт Nvidia GeForce RTX 40
L1yod
23:40
Первый сезон смотрел в захлеб очень понравился, что наснимали во втором это писец просто называется, зачем такой кал было снимать не понятно, просто бессмысленное гавнище.
Очень краткий обзор второго сезона сериала «Fallout»
randomXP
23:24
Интересно, а почему просто не взять сценарий оригинальных игр и просто снять по нему + учитывать все особенности и фишки именно игр? Или тем, кто не играл - не зайдет?
Очень краткий обзор второго сезона сериала «Fallout»
2ABi
23:02
1 - зачем брать снеговик когда за эти же деньги можно взять DeepCool или Thermalright ?? 2 - Netac ... серьезно ? за теже деньги можно в трех буквах взять G.Skill Aegis [F4-3200C16D-32GIS] у которых б...
Собираем максимально выгодный игровой компьютер зимой 2026 года в условиях заоблачных цен на ОЗУ
Worf
22:54
я этот ауди ещё в 2004 видел, флагман как то топором вырублен!!!! тот же r8 в разы красивее и эстетичнее!!
Carscoops: Проблемы Porsche с электромобилями могут стать препятствием для нового флагмана Audi
Worf
22:50
скажу от себя!!! онлайн игры ЭТО ШЛАК!!! И ОДНОДНЕВКИ!!! да мы тоже не вечные, но лучше поставить макса пейна и старкрафт и уйти в нирвану, чем отыграть 3 года в онлайн и остаться ни с чем!!!! пример ...
От одиночества к сообществу — почему я никогда не откажусь от онлайн-игр в пользу одиночных
