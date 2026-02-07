Korea Aerospace Industries предлагает возможность интеграции AIM-120, что может значительно улучшить возможности FA-50

Компания Korea Aerospace Industries (Южная Корея) сделала новое предложение Малайзии, стремясь продать стране свои лёгкие истребители FA-50. Как узнало издание Janes от представителя южнокорейской компании на мероприятии в Сингапуре, существует возможность интеграции американских ракет класса «воздух – воздух» AIM-120 с этими истребителями. Такая совместимость значительно расширит возможности истребителя, который позиционируется как дополнение боевой авиации – F-16, F-35 и другие. Источник изображения: Janes/Ridzwan RahmatМалайзия ещё в 2023 году приобрела 18 истребителей FA-50, но производитель, судя по всему, желает увеличить объём поставок. Для этого предлагается оснастить истребитель ракетами AIM-120, которые позволят полноценно применять его для противодействия авиации противника или перехвату крылатых ракет.

Примечательным является то, что Польша, которая также эксплуатирует FA-50, ранее пыталась оснастить эти истребители AIM-120, но так и не сделала этого. Судя по всему, США не предоставили лицензию на использование своих технологий. По этой причине Военно-воздушные силы Польши используют FA-50 преимущественно для подготовки к пилотированию F-16, признавая, что он уступает другим представителям боевой авиации.