Смартфоны внешне выглядят одинаково, но значительно отличаются по некоторым параметрам и стоимости

Компания Poco показала изображения смартфонов X8 Pro и X8 Pro Max, демонстрируя их дизайн, а также их варианты и цены. На странице указано, что Poco X8 Pro будет доступен в вариантах 8 ГБ / 256 ГБ, 8 ГБ / 512 ГБ и 12 ГБ / 512 ГБ по цене 400 евро, 450 евро и 480 евро соответственно. В свою очередь, модель Poco X8 Pro Max указана в двух вариантах: 12 ГБ / 256 ГБ и 12 ГБ / 512 ГБ. Эти телефоны стоят 530 евро и 580 евро соответственно.

Может быть интересно

Источник: POCO

Похоже, что на странице представлен одни и те же изображения для обоих телефонов. Таким образом, существует вероятность того, что телефоны будут иметь практически идентичный дизайн и выпускаться в одинаковых цветах, таких как черный, белый и мятно-зеленый. Кроме того, следует с осторожностью относиться к информации о ценах, поскольку окончательная цена может отличаться.

Источник: POCO

В описании нет информации о технических характеристиках серии Poco X8 Pro. Однако ходят слухи, что это будут переименованные или доработанные версии телефонов Redmi Turbo 5 и Turbo 5 Max, которые недавно дебютировали в Китае. При этом ожидается, что телефоны Poco будут оснащены батареями меньшей емкости по сравнению со своими китайскими аналогами.

Poco X8 Pro может получить чипсет Dimensity 8500 и батарею емкостью 6500 мАч, в то время как версия 8 Pro Max может быть оснащена чипом Dimensity 9500 и батареей емкостью 8550 мАч. Обе модели могут поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт и обратную зарядку мощностью 27 Вт.

Источник: POCO

Poco X8 Pro, возможно, получит небольшой по современным меркам 6,59-дюймовый OLED-дисплей, а X8 Pro Max — более крупный 6,83-дюймовый экран. Ожидается, что оба телефона будут иметь разрешение 1,5K и частоту обновления 120 Гц. Оба устройства, вероятно, будут оснащены 20-мегапиксельной фронтальной камерой, 50-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Что касается обычной модели Poco X8, то по имеющимся слухам, она в этом году не будет выпущена.