Рост цен на ряд компьютерных комплектующих в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке памяти заставляет пользователей жалеть о том, что они не запаслись компонентами для своих ПК заранее, но одному удачливому покупателю повезло наткнуться на распродажу несколько недель назад, и он не упустил своего шанса, о чём счастливчик и рассказал на площадке Reddit, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: xxemox/Reddit

Как сообщает пользователь xxemox, прогуливаясь по магазину Walmart пару месяцев назад он обнаружил распродажу твердотельных накопителей, часть из которых он поспешил приобрести. Среди его находок оказался Samsung T5 Evo, который обошёлся ему в 45 долларов США, тогда как сейчас стоит от 269 долларов, два WD Black SN770 2 ТБ по 65 долларов каждый, хотя в настоящее время их ценник стартует от 400 долларов за единицу, а также комплект PNY за 35 долларов, состоящий из SSD PCIe 4.0 CS2241 NVMe и переходника на USB — такой набор на текущий момент предлагается за 218 долларов.

Таким образом, если бы пользователь покупал эти накопители сейчас, то отдал бы почти 1300 долларов, в то время как несколько недель назад все четыре экземпляра обошлись ему всего в 210 долларов. Счастливчик рад, что интуиция и удача его не подвели, но жалеет, что дополнительно не приобрёл SATA-накопители, которые в рамках распродажи стоили 28 и 48 долларов за 1-ТБ и 2-ТБ версии.

