Наибольшее воздействие оказала игра Overwatch

Вопрос выгорания OLED-панелей современных мониторов часто поднимается на профильных площадках, а эксперт YouTube-канала optimum рассказал о собственном опыте использования двухрежимной модели производства LG со встроенными функциями защиты экрана в течение более двух лет, пишет издание VideoCardz.

Сообщается, что 32-дюймовый OLED-монитор в основном использовался в трёх приложениях со статическими элементами пользовательского интерфейса, что, как считается, и может навредить OLED-панели, приводя к её выгоранию — Fusion 360, DaVinci Resolve и Overwatch.

После 3000 часов использования на высоких уровнях яркости (от 80 до 100 процентов) эксперт выявил лишь незаметные следы выгорания, которые практически не видны невооружённым глазом. Для того чтобы показать повреждения, специалисту даже пришлось отредактировать фото, делая следы выгорания более заметными, чем они есть на самом деле.

Наиболее заметные артефакты были обнаружены в тех местах, где находятся элементы интерфейса игры Overwatch, в которой в общей сложности было проведено около 400 часов, в среднем по 30 минут в день. Отмечается, что более длительный игровой процесс, судя по всему, мог бы привести к более заметным повреждениям. Для снижения риска выгорания OLED-панели эксперты советуют использовать тёмные режимы в приложениях и скрывать лишние панели.