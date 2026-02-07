Сайт Конференция
Эксперт показал степень выгорания OLED-панели после двух лет использования
Наибольшее воздействие оказала игра Overwatch

Вопрос выгорания OLED-панелей современных мониторов часто поднимается на профильных площадках, а эксперт YouTube-канала optimum рассказал о собственном опыте использования двухрежимной модели производства LG со встроенными функциями защиты экрана в течение более двух лет, пишет издание VideoCardz.

Может быть интересно

Сообщается, что 32-дюймовый OLED-монитор в основном использовался в трёх приложениях со статическими элементами пользовательского интерфейса, что, как считается, и может навредить OLED-панели, приводя к её выгоранию — Fusion 360, DaVinci Resolve и Overwatch.

После 3000 часов использования на высоких уровнях яркости (от 80 до 100 процентов) эксперт выявил лишь незаметные следы выгорания, которые практически не видны невооружённым глазом. Для того чтобы показать повреждения, специалисту даже пришлось отредактировать фото, делая следы выгорания более заметными, чем они есть на самом деле.

Источник фото: VideoCardz/optimum/YouTube

Наиболее заметные артефакты были обнаружены в тех местах, где находятся элементы интерфейса игры Overwatch, в которой в общей сложности было проведено около 400 часов, в среднем по 30 минут в день. Отмечается, что более длительный игровой процесс, судя по всему, мог бы привести к более заметным повреждениям. Для снижения риска выгорания OLED-панели эксперты советуют использовать тёмные режимы в приложениях и скрывать лишние панели.

#oled
Источник: videocardz.com
Сейчас обсуждают

Voldemaar
09:14
На MSI проблем нет.
ASRock заявила о принятии дополнительных мер в связи с сообщениями о проблемах с Ryzen 9000
IRanPast
09:01
Позорище
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Любое Имя
08:08
Для этого есть стабилизатор ,ему не надо записать чтоб прицелиться
Janes: В Израиле проведут испытания БПЛА Fire Storm 250 с подвесным пулемётом M250
Димасик
07:59
Мде...
Удачливый покупатель приобрёл на распродаже несколько SSD в разы дешевле их текущей цены
Димасик
07:56
Так бьется сердце матушки Земли!
Popular Mechanics: Ученые 60 лет не могут объяснить загадочную 26-секундную пульсацию Земли
serascer
07:19
Что-то я думаю, для нормальной стрельбы ему нужно будет зависать и удерживать себя в одном положении подольше. А это сделает из него отличную мишень, он же еще и здоровый.
Janes: В Израиле проведут испытания БПЛА Fire Storm 250 с подвесным пулемётом M250
serascer
07:18
Тест сделан для текущих реалий же. Видеокарты новые дорогущие, зато есть куча старых на Авито подешевке.
Видеокарты GTX 1060 6 ГБ и GTX 1650 протестированы вместе с Ryzen 5 5600X в ряде популярных игр
serascer
07:13
Нет конечно. Но если рассматривать такие вещи как карточки Wi-fi с Bt, хаб вентиляторов и карту USB с Type-C и USB 3.2, к примеру, это будет явно дешевле. И это я рассматриваю именно апгрейд своего су...
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
222
06:07
нет предела человеческой тупости
ЦОДы в России к 2042 могут начать потреблять до четверти всей производимой в стране электроэнергии
HP91
04:00
Невероятная новость , 1 карта прогорела из миллиона и ради этого надо целую новость написать и выдать за сенсацию 😂
В сети зафиксирован один из самых серьёзных прогаров среди видеокарт Nvidia GeForce RTX 40
