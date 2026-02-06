Popular Mechanics сообщает, что у спутников останется всего 5,5 дней на избежание столкновений, если мощная солнечная буря выведет из строя их системы управления.

Низкая околоземная орбита становится все более загруженной из-за роста числа спутниковых группировок. Как сообщает Popular Mechanics, ученые представили модель CRASH Clock, которая оценила критически короткий срок: в случае мощной солнечной бури массовые столкновения спутников могут начаться уже через 5,5 дней.

Проблема в том, что спутников становится слишком много. Только SpaceX планирует запустить тысячи новых аппаратов Starlink, а Китай рассматривает проекты на десятки тысяч спутников. Они уже вынуждены совершать десятки маневров уклонения ежегодно. Каждые 11 минут два спутника Starlink пролетают на опасно близком расстоянии.

Главную угрозу ученые видят в солнечной активности. Мощная буря может вывести из строя электронику спутников и их системы связи, сделав невозможными корректировки орбиты. Одновременно вспышка увеличивает сопротивление атмосферы, быстрее сбивая аппараты с пути. Именно для расчета последствий такого сценария астрофизик Сара Тиле (Sarah Thiele) и ее коллеги создали модель CRASH Clock.

Она учитывает все объекты на орбите — рабочие спутники, старые ракеты и обломки. Расчеты показывают: если управление спутниками внезапно прервется, то на предотвращение первого катастрофического столкновения останется всего около 5,5 дней. Для сравнения, в 2018 году, до бума спутниковых группировок, этот запас времени составлял 164 дня.

Это не теория. В 2024 году солнечный шторм Ганнона вынудил почти половину спутников на низкой орбите выполнять аварийные маневры в течение трех дней. А это событие было слабее исторической бури 1859 года, известной как событие Кэррингтона, которое длилось несколько дней и сопровождалось одним штормом за другим.

Маневры, призванные решать проблему, сами создают новые риски — ошибки в отслеживании и сбои связи. ООН уже признала низкую орбиту ограниченным ресурсом. Каждый новый спутник уменьшает орбитальное пространство и сокращает тот самый критический запас времени, который теперь показывают часы CRASH.