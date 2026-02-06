Пилоты, запускайте двигатели.

Разработчики из студии 34BigThings, как и было обещано, сегодня вечером открыли доступ к своей разрушительной гонке Carmageddon Rogue Shift. Призванный поиграть на ностальгических чувствах геймеров, проект доступен на всех актуальных платформах, а в Steam его можно приобрести за 1350 рублей с учётом 10-процентной скидки, которая будет действовать ближайшую неделю — вплоть до 13 января включительно.

Источник изображения: 34BigThings.

В Carmageddon Rogue Shift мы отправимся в 2050 год в пережившее апокалипсис общество, представители которого ищут возможности удрать с гибнущей планеты. Одним из способов испытать судьбу является участие в гоночном турнире под названием Carmageddon, где самые отчаянные бьются насмерть за право улететь на космическом корабле восвояси.

На релизе нас ожидают 15 видов транспорта, а также десятки видов оружия и модификаций, которыми можно оснастить наш инструмент достижения победы. Логично предположить, что со временем объём контента в игре будет увеличиваться, но это только в том случае, если Carmageddon Rogue Shift будет хотя бы минимально успешен. Что пока отнюдь не предрешено.