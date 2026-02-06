Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Гонка на выживание Carmageddon Rogue Shift добралась до релиза
Пилоты, запускайте двигатели.

Разработчики из студии 34BigThings, как и было обещано, сегодня вечером открыли доступ к своей разрушительной гонке Carmageddon Rogue Shift. Призванный поиграть на ностальгических чувствах геймеров, проект доступен на всех актуальных платформах, а в Steam его можно приобрести за 1350 рублей с учётом 10-процентной скидки, которая будет действовать ближайшую неделю — вплоть до 13 января включительно.

Может быть интересно

Источник изображения: 34BigThings.

В Carmageddon Rogue Shift мы отправимся в 2050 год в пережившее апокалипсис общество, представители которого ищут возможности удрать с гибнущей планеты. Одним из способов испытать судьбу является участие в гоночном турнире под названием Carmageddon, где самые отчаянные бьются насмерть за право улететь на космическом корабле восвояси.

На релизе нас ожидают 15 видов транспорта, а также десятки видов оружия и модификаций, которыми можно оснастить наш инструмент достижения победы. Логично предположить, что со временем объём контента в игре будет увеличиваться, но это только в том случае, если Carmageddon Rogue Shift будет хотя бы минимально успешен. Что пока отнюдь не предрешено.

#carmageddon rogue shift #34bigthings
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разгон PlayStation 3 — прирост производительности до 200% с новой qCFW прошивкой
7
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
22
Почему игровой движок Godot пригоден для разработки перспективных проектов — в чём не прав Chimbal
4
Когда закончится пандемия ИИ — данные производителей памяти и планы ЦОД на 2026–2030 годы
18
От одиночества к сообществу — почему я никогда не откажусь от онлайн-игр в пользу одиночных
10
Очень краткий обзор второго сезона сериала «Fallout»
+

Сейчас обсуждают

Kirk
21:09
Статистика гарантийных обращений устроит же? https://www.3dcenter.org/news/news-des-4-februar-2026
ASRock заявила о принятии дополнительных мер в связи с сообщениями о проблемах с Ryzen 9000
si-cat
20:24
Фига - там их всего 50 (точнее уже 40 :))
В Швеции планируют эксплуатировать БМП CV90 до 2045 года
3vova1vova2
20:21
переключить мощности с ... на ... - не будет там ( в Америке ) такого... у них там на руках у гражданского населения столько огнестрела, что страшно подумать, что там начнется 😱 😂 😎
Когда закончится пандемия ИИ — данные производителей памяти и планы ЦОД на 2026–2030 годы
si-cat
20:15
🤣🤣🤣🤣🤣 Ты поинтересуйся у работавших в узбекии пилотов - как и кто там антошек "обслуживали"...
Узбекистан заказывает военно-транспортный самолёт C-390 Millennium для замены Ан-12
TM1
20:01
Электричества не хватит - кому? Есть ли закон, который предотвратит следующее заявление коммерческих электростанций: "Было принято трудное решение ввиду экономической целесообразности переключить все ...
Когда закончится пандемия ИИ — данные производителей памяти и планы ЦОД на 2026–2030 годы
NuclearMissionJam
19:50
Конечно. Почитайте про Team Fortress 2, Warframe, CS GO, Pubg и прочих. Если поискать, то лор можно найти почти у любой игры. Если его нет, то часто есть интересные фанфики.
От одиночества к сообществу — почему я никогда не откажусь от онлайн-игр в пользу одиночных
NuclearMissionJam
19:41
>Почему все эти онлайн проекты так расцвели в последнее время? Что значит в последнее время? Мультиплеерные игры с самого начала были популярны, на их основе и была создана игровая индустрия. Pong бы...
От одиночества к сообществу — почему я никогда не откажусь от онлайн-игр в пользу одиночных
DIP32
19:15
Верно. Крайне трудно сделать нормальных и интересных ботов, соперников. Не осилили это, вместо ботов пусть людишки друг друга развлекают. Заодно, можно и их спесь с самолюбием поэксплуатировать, чтобы...
От одиночества к сообществу — почему я никогда не откажусь от онлайн-игр в пользу одиночных
MaDCyCJIuK
19:11
Ох уж эти сонибои некрофилы... Для чего а главное зачем пс 3 разгонять? Это же реально некруха....
Разгон PlayStation 3 — прирост производительности до 200% с новой qCFW прошивкой
3vova1vova2
19:06
были тупые или ленивые игроделы, будет тупой и ленивый ИИ 😂 😱 👎все идет по кругу... а насчет огромного количества ЦОДов - да не будет их, электричества тупо не хватит, если только сильные мира сег...
Когда закончится пандемия ИИ — данные производителей памяти и планы ЦОД на 2026–2030 годы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter