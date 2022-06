За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Простые казуальные игры и игры головоломки появились на компьютерах очень давно, еще до эры доминирования ПК-совместимых компьютеров. Тетрис или разнообразные разновидности Arkanoid появились еще в середине 1980-х годов и с тех пор жанр подобных игр полностью оформился и нашел своего игрока. Главная особенность таких игр - это простота управления и легкость обучения процессу игры, а также - очень короткие игровые сессии.

Представьте, что вам нужно во что-то поиграть на рабочем ПК последние 15 минут рабочего дня, чтобы скоротать время. Этого времени мало даже для вдумчивой шахматной партии, не говоря уже о том, чтобы запустить полноценную игру, если, конечно, она есть у вас на рабочем ПК. А вот казуальные игры и игры головоломки подойдут идеально, ведь они и создавались для таких условий.

Неудивительно, что подобные игры даже встраивались в стандартную установку Windows и шутка о секретарше и пасьянсе в рабочее время понятна всем уже много лет. Но, к сожалению, со времен Windows 8 найти ставшие привычными Косынку и Сапера не удастся, ведь Microsoft перестала встраивать эти игры в Windows. Но эту проблему мы решим в блоге, сделав доступными в Windows 10 и Windows 11 привычные игры из Windows 7.

Некоторые игроки и не пытаются играть во что-то более сложное, чем подобные игры, а особенно - игроки в возрасте. Например, мои родители с удовольствием играют в Bejeweled 3, Судоку и Angry Birds и когда они попросили меня найти еще подобных игр, я подумал - "а почему бы не написать блог о таких играх?".

Для опытного ПК геймера эти игры кажутся простенькими и незаслуживающими внимания, но для тех периодов, когда совсем не хочется играть в большие игры, они идеально подходят. Я наиграл немало часов в Bejeweled 3 в то время, когда на моем Рабочем столе были ярлыки непройденных до конца The Elder Scrolls V: Skyrim, Assassin’s Creed Origins и Metro Exodus и прочих "больших" игр.

Еще одна особенность подобных игр, это то, что они запускаются практически на любом "калькуляторе" и вы легко сможете поиграть в них даже на древнем Pentium 4 с гигабайтом ОЗУ и встроенной графикой. Это делает подобные игры безальтернативным выбором для офисов, где обычно работают за бюджетными компьютерами, неспособными запускать современные требовательные игры.

Классические игры из Windows 7

Набор классических игр Windows 7 считается пользователями одним из самых лучших, ведь в нем есть игры на любой вкус. Отличные шахматы Chess Titans, маджонг - Mahjong Titans, Сапер и набор карточных игр и пасьянсов, эти игры отличает простота и высокое качество изготовления. В сети легко находится инсталлятор, добавляющий все эти игры в Windows 8, Windows 10 и Windows 11. Главное - проверить найденный инсталлятор на вирусы с помощью антивируса или на сайте VirusTotal.

Angry Birds

Первая игра из серии Angry Birds от разработчика Rovio появилась в 2009 году и сразу произвела фурор, ведь веселое расстреливание свиней птицами из рогатки использовало отличную физическую модель с разрушаемостью. Это делало игровой процесс не только азартным и непохожим на другие игры подобного типа, но и частенько заставляло хорошо подумать, под каким углом и какую птицу запустить в данный момент.

В Rovio поняли, что набрели на золотую жилу и начали делать новые игры серии Angry Birds ударными темпами. Angry Birds Seasons вышла уже в следующем году, а затем последовали Angry Birds Rio, Angry Birds Space, Angry Birds Star Wars и Angry Birds Star Wars 2. Все эти игры можно смело устанавливать на ПК и проходить одну за другой, они очень похожи и если вы освоили первую, то с удовольствием пройдете и все остальные.

А вот Angry Birds 2, вышедшую в 2015 году, советовать сложно, ведь она была выполнена в худших традициях free-to-play игр, вытягивающих деньги из игроков, а игровой процесс постоянно прерывается раздражающим ожиданием, когда жизни пополнятся по таймеру. Да и удобный интерфейс первых частей стал слишком перегружен лишними деталями, что для подобных игр - приговор.

Bejeweled 3

Игра Bejeweled 3 от разработчика PopCap Games эксплуатирует удачную идею игр жанра «3-в-ряд», где вам предстоит складывать кристаллы вместе, но вот качество исполнения игры оказалось на таком уровне, что игр серии Bejeweled было продано 50 млн копий по всему миру, и они вошли в 10-ку самых продаваемых игр всех времен. В Bejeweled 3 есть несколько режимов игры, от довольно сложных, до самого простого, расслабляющего, названного Дзен, а сочную графику дополняет приятная медитативная музыка.





Plants vs. Zombies

Игра Plants vs. Zombies, разработанная компанией PopCap Games в 2009 году, стала еще одним примером того, что главное в таких играх - найти удачную идею. И если новая и неизбитая идея дополнена удобным интерфейсом, приятной графикой и простотой обучения, то у вас 100% получится казуальный хит, который понравится миллионам. В Plants vs. Zombies вам предстоит оборонять свой сад от зомби с помощью растений с разными атакующими и защитными свойствами.





Arkanoid Bat N' Ball

С играми серии Arkanoid я познакомился еще в 1990-х годах на восьмибитных приставках и компьютерах, и для меня было удивительно видеть, какое потрясение и азарт испытывают игроки, попробовавшие Arkanoid в первый раз в наше время. За почти 40 лет существования этой серии игр было выпущено бесчисленное количество клонов под разные платформы и ПК, но если вы хотите поиграть в новую и качественную версию, то я рекомендую Bat N' Ball от разработчика Ричарда Лэнгфорда, которому удалось неплохо улучшить оригинальную идею Arkanoid.

Zuma’s Revenge!

Игры серии Zuma тоже эксплуатируют сочетания шаров разного цвета, но делает это совсем по-другому, чем в играх Bejeweled. Здесь шары двигаются по ограниченной траектории и вам нужно расстреливать их с помощью лягушки, стараясь выбивать самые лучшие комбинации. Самая последняя игра серии, Zuma’s Revenge! вышла в 2009 году из-под пера разработчика PopCap Games.



Luxor 3

Похожая механика стрельбы по сочетаниям шаров одного цвета используется в серии игр Luxor от компании MumboJumbo. Одна из самых популярных игр серии - Luxor 3, вышедшая в 2008 году.





The Treasures of Montezuma 5

А вот серия игр The Treasures of Montezuma или Сокровища Монтесумы, подойдет тем игрокам, которые ищут игры жанра «3-в-ряд», похожие на Bejeweled. The Treasures of Montezuma 5 - пятая игра в серии, вышедшая в 2016 году, отличается уменьшенной сложностью и если вам она покажется слишком легкой, то стоит попробовать предыдущие части. Игры этой серии разрабатываются компанией Alawar Entertainment, которая отметилась при создании сотен казуальных игр.

Incredipede

Ну а для тех игроков, которым хочется чего-то по-настоящему оригинального, я рекомендую головоломку Incredipede, в которой вам нужно будет создавать существо, Квоззл, помогая ему отращивать новые конечности. Количество комбинаций, с помощью которых можно создать эффективно двигающееся существо - огромно и геймплей чем-то напоминает игру Spore.





Opus Magnum

Если же вы хотите попробовать сложные головоломки, которые заставляют думать, то я рекомендую Opus Magnum от разработчика Zachtronics. В этой игре 2017 года вам предстоит создавать и программировать сложные машины из различных инструментов, задачей которых будет создание алхимических зелий. Подобных игр я еще не встречал и если Opus Magnum вам понравится, то рекомендую взглянуть и на другие уникальные игры этого разработчика, например, SpaceChem или TIS-100.





Итоги

Как видите, простых игр, которые могут увлечь на долгие часы, можно найти предостаточно. А что еще мне в них нравится, так это чрезвычайно скромные системные требования, позволяющие им запускаться на любом бюджетном процессоре с встроенной графикой. Например, на Athlon 3000G, Athlon 220GE или Pentium Gold G6400 из Ситилинка.

Пишите в комментарии, а какие игры вы бы добавили в этот список?

