Издание «Ведомости» сообщает, что энергосетевые компании в Москве перестали заключать договоры на подключение новых центров обработки данных. Свободных мощностей в электросетях столицы для таких объектов практически не осталось.

По данным «Ведомостей», развитие цифровой инфраструктуры в Москве столкнулось с физическим ограничением. Сети не могут обеспечить электроэнергией новые дата-центры, поскольку все доступные мощности уже зарезервированы крупными игроками на годы вперед.

Изображение - ChatGPT

Три источника в отрасли и представитель IT-ассоциации подтвердили изданию: операторы ЦОДов массово получают отказы. Всё просто — свободной мощности в узлах столичной сети больше нет. Она либо работает, либо забронирована под проекты до 2028 года.

По закону, энергокомпания может предложить клиенту меньший объем мощности, если запрашиваемого нет. Но для дата-центра, потребляющего мегаватты, такая опция не подходит. Эксперт по энергетике Дмитрий Стапран поясняет: дата-центры подключают на общих основаниях, без приоритета. Даже получив техусловия, застройщик может увидеть в них необходимость дорогой реконструкции сетей за свой счет. Это часто делает проект нерентабельным.

Ситуация может стать еще сложнее уже этой весной, когда для новых потребителей могут ввести принцип «бери или плати». Он предполагает плату за максимальную подключенную мощность, а не за фактическое потребление.

Выход бизнес ищет в регионах. Новые площадки появляются в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани. Но спрос там, по словам экспертов, пока ниже. Клиенты и точки обмена трафиком сосредоточены в столице. Поэтому, несмотря на профицит энергии в удаленных регионах, массового переезда дата-центров из Москвы не происходит. Ввод новых генерирующих мощностей в столице запланирован лишь на 2027-2030 годы.