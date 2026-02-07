Что, в общем-то, и требовалось доказать.

За редким исключением попытки реанимировать старые и, по сути, забытые игровые франшизы связаны с желанием разработчиков поиграть на ностальгических чувствах уже повзрослевших геймеров. Зачастую эти попытки выходят из рук вон плохими, причём не в последнюю очередь потому, что всё великолепие оригинальных игр было связано исключительно с тогдашней неискушённостью игроков и эффектом новизны, а никак не с их художественной ценностью. Вот и с Carmageddon Rogue Shift, судя по оценкам за первые сутки с момента релиза, никаких приятных сюрпризов не случилось.

Источник изображения: 34BigThings.

По состоянию на момент публикации данной новостной заметки пользовательский рейтинг Carmageddon Rogue Shift в Steam являлся «смешанным» — 49%. Основной претензией, которую озвучивают игроки, является скоротечность новинки: пройти её можно за считанные часы, а весь остальной контент связан преимущественно с «гриндингом» новых машин и вооружений. Также пользователи отмечают неудобное управление, излишнюю хаотичность и неубедительность местного повествования.

При этом геймеры отмечают, что не питали к новинке никаких иллюзий и осознавали, что «как раньше» быть в принципе не может. Судя по всему, в данном случае разработчики попали в ловушку попытки «выехать» на известном имени. Проблема такой политики заключается в том, что молодому поколению геймеров никакой «Кармагеддон» даром не нужен, ведь существует приличное количество игр в таком же жанре. В свою очередь, уже взрослым геймерам, росшим на «оригинале», обновка если и может залезть в душу, то только чтобы в ней натоптать.