Новое картографирование местности выявило на севере Австралии обширную магнитную аномалию
После нового картографирования местности на северной части Австралии выявлена магнитная аномалия, совпадающая по форме с самим континентом. Работу проводила команда из Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) Австралии.

Данная находка внешне очень похожа контурами на сам материк, и отчасти поэтому, а не только из-за расположения, она получила название «Австралийская магнитная аномалия». С точки зрения геологической истории континента, это может стать очень ценным открытием — ведь разгадав его тайны, можно понять, как происходили процессы формирования различных слоёв горных пород и приобретения ими характерных магнитных свойств.

Изображение: www.livescience.com

«Данные, полученные посредством магнитных исследований, позволяют заглянуть сквозь толщу земли и понять её геоструктуру», — констатировал в своём обращении руководитель проекта, старший научный геолог Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO), Клайв Фосс (Clive Foss).

Сама по себе магнитная аномалия представляет собой локальное отклонение значений магнитного поля Земли, вызванное магнитными свойствами определённых минералов и горных пород (к примеру, железной руды) в земной коре.

Основой технологии исследования стало свойство «остаточной намагниченности», которое формируется в горных породах с момента их зарождения. Магнитная сигнатура как бы «фиксирует» информацию о направлении магнитного поля Земли в конкретный момент времени. По этой «магнитной памяти» учёные-геологи могут реконструировать прошлое пород.

Известно, что «Австралийская магнитная аномалия» включает разломы, складки и бассейны. Данные структуры не могли быть обнаружены традиционными методами картографирования, и поэтому команда Фосса применила продвинутые методы исследования.

Австралийская магнитная аномалия, получившая свое название из-за сходства по форме с очертаниями страны Источник: www.livescience.com

В ходе этого исследования самолёты, оснащённые магнитометрами, совершали полёты по параллельным линиям с шагом около 400 метров. Предыдущие попытки картировать эти данные не всегда чётко отображали магнитные сигналы, особенно вдоль линий полёта, но коллега Фосса, доктор Аарон Дэвис, доработал алгоритм построения сетки и решил тем самым эту проблему. Это позволило команде идентифицировать слабые магнитные слои, геологические границы и структуры, не обнаруженные при предыдущем картировании.

Согласно результатам, стало ясно, что западная граница «Австралийской магнитной аномалии» выходит на поверхность в формации Хэтчес-Крик на севере. Это геологический участок, сложенный песчаниками и вулканическими породами, отложившимися в период от 2,5 до 1,6 миллиарда лет назад. Сложно сказать, есть ли какой-то коммерческий интерес у подобных сложных исследований, можно лишь предположить, что данные, полученные в ходе работы, помогут для разведки полезных ископаемых.

#австралия #разведка #геология #реконструкция #live science #геологическая активность #геологический атлас #горные породы #магнитная аномалия #магнитные свойства
Источник: livescience.com
+
Написать комментарий (0)
