Casio выпустила на американский рынок две новые модели G-Shock, вдохновленные традиционным японским искусством

Японский производитель расширил географию продаж специальной серии ударопрочных часов, вдохновленной традиционным искусством оригами. Модели DW-6900RGM-5 и DW-5600RGM-1, дебютировавшие ранее на внутреннем рынке Японии, поступили в продажу в США по цене 165 долларов за единицу.

Источник изображения: Casio

Визуальная концепция новинок базируется на имитации бумажных складок: на корпус и ремешок нанесены пунктирные линии, обозначающие типы сгибов «гора» и «долина». Текстура безеля и браслета воспроизводит поверхность японской бумаги ручной работы васи. При активации подсветки, а также на задней крышке устройств появляется изображение журавля — одного из ключевых символов оригами. В качестве основного материала корпуса и ремешка использован биополимер (bio-based resin).

Источник изображения: Casio

Технические параметры устройств соответствуют стандартам серии G-Shock. Модель DW-6900RGM-5 получила корпус габаритами 53,2 × 50 × 18,7 мм при весе 67 граммов, тогда как классическая DW-5600RGM-1 компактнее — 48,9 × 42,8 × 13,4 мм и весит 53 грамма. Обе модификации обладают водонепроницаемостью до 200 метров и работают от элемента питания CR2016, ресурс которого рассчитан на пять лет автономной работы.

Источник изображения: Casio

Функциональный набор включает секундомер с точностью до 1/100 секунды, таймер обратного отсчета с автоповтором, многофункциональный будильник и автоматический календарь до 2099 года. Погрешность хода составляет ±15 секунд в месяц. Часы производятся непосредственно в Японии и поставляются в тематической упаковке, соответствующей стилистике коллекции.