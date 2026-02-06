Среди возможных претендентов на локализацию – AW169M и AW109 TrekkerM

Компании Adani Defence & Aerospace (Индия) и Leonardo (Италия) подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий создание на индийских территориях полной системы производства военных вертолётов для вооружённых сил Индии. Источник изображения: LeonardoСотрудничество ориентировано в первую очередь на военные возможности, поэтому локализация производства может затронуть современные AW169M и AW109 TrekkerM. Речь идёт о полноценной производственной сети, включающей различные этапы производства, техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт.

Leonardo предоставляет технологии и опыт в оборонной и аэрокосмической отраслях, в то время как Adani Defence & Aerospace отвечает за саму локализацию производства. Инициатива по локализации производства вертолётов обусловлена существующим в Индии спросом на формировании вертолётного парка из более чем 1 тысячи единиц техники, а также государственной инициативой «Самодостаточная Индия» (перенос иностранных технологий и производства на территорию страны).