Все любят мыльные пузыри: они красиво надуваются, чудесно переливаются, и неизбежно лопаются. Nintendo Switch 2 всего за несколько месяцев прошла путь доткомов из начала нулевых — от яркой эйфории на старте, до столкновения с базовыми принципами экономики. Завышенные цифры и ожидания сменились скромными продажами, а рекордные заголовки — необходимостью разбираться, что стояло за «успехом».

Предисловие

Консольный рынок достаточно компактный и простой по своей структуре, наблюдать за ним — одно удовольствие. Я не специализируюсь на портативных устройствах, но некоторые события представляют интерес с экономической точки зрения.

Летом 2025 года новое устройство от Nintendo вызвало фурор в средствах массовой информации и удивило своими показателями продаж. Феноменальные цифры и оптимистичные прогнозы на ближайшее время. Люди, далекие от игровой индустрии, моментально нарисовали воздушные замки и раздули огромный пузырь ожиданий. Старался не высказываться по данному вопросу, так как не до конца понимал суть происходящего. Логика и накопленные знания, напрямую конфликтовали с увиденным и официально подтвержденным.

Мои предсказания на 2025 год по Nintendo Switch 2

С большой долей скепсиса к новому устройству, я сделал допущение о возможном провале данного гаджета в свете двух факторов:

Ключевым драйвером популярности первого Switch, на мой скромный взгляд, был аппаратный взлом консоли, снизивший порог входа для огромной массы геймеров.

Для бюджетных инди-игр новое устройство с большей производительностью не нужно, а для дорогих крупных проектов существуют другие гаджеты. Нет явной мотивации для миграции.

Моя гипотеза и понимание рынка вступили в явные противоречия с первыми официальными отчетами: продажа 10 млн устройств и самый мощный старт в истории игровых устройств.

В чем разница между «отгрузкой» и «продажей»

У больших корпораций есть особенность — в своих отчетах они указывают число отгруженных устройств, а не продажи конечным потребителям. Маленькая тонкость с большими последствиями. В обычной жизни нет принципиальной разницы между этими понятиями. Скажу больше: на третий-четвертый год существования устройства они фактически равны и в отчетах не разделяются. Но на запуске, в первые месяцы, это два принципиально разных показателя.

В стандартной цепочке товар выходит с завода, попадает в розничную сеть и продается конечному покупателю. Отгрузка — это путь от завода в магазин. Продажа — это путь из магазина в частные руки. Разница в цифрах — складские запасы у ритейла.

До начала продаж запасы в магазинах равны нулю. То есть «отгрузка» минус «продажа» — это остатки в рознице, и по всему миру они могут составлять до нескольких миллионов устройств, что существенно, при подсчете в первые месяцы. Далее остатки стабилизируются и равномерно перераспределяются по всем регионам.

Черная пятница и рождественские праздники 2025 года

Самый насыщенный период, когда покупают самые желанные вещи. Маркер и лакмусовая бумажка, позволяющие понять скрытые мотивы и реальные желания большинства геймеров. По этому периоду уже вышло несколько отчетов. Так, Мэт Пискателло из Circana предоставил данные о продажах на территории Соединенных Штатов.

По его информации, консолей PlayStation 5 продано в два раза больше, чем свежей Nintendo Switch 2. Для тех, кто не улавливает суть: это сравнение древнего устройства на излете популярности и самого "желанного" и продаваемого продукта в истории консольного мира. Самое-самое продается вдвое хуже обычного середнячка.

Дефицит и перекупы на старте продаж игровых устройств

Думаю, многие помнят, что в 2020 году Sony PlayStation 5 столкнулась с дичайшим дефицитом, а стоимость устройства вдвое превышала официальную цену. Подобный дисбаланс продолжался более двух лет. Перекупы быстро смекнули суть и выкупали все доступное оборудование еще на складах. Последний запуск был омрачен пандемией, но схожая ситуация наблюдалась и ранее. Игровая станция первые 6–12 месяцев всегда находилась в жестком дефиците и разлеталась с рук. Запасы в магазинах долгое время были нулевыми.

Подобное происходит, когда спрос значительно превышает предложение. Заводы физически не успевают производить столько устройств, чтобы хватило всем. По факту, торговля шла «с колес». В случае с новой Switch 2 подобного не наблюдалось. Небольшие перебои фиксировались только в родной провинции. Во всем мире гаджет от Nintendo свободно лежал на полках на протяжении всего периода наблюдений. Яркий признак больших складских запасов.

Рекордные продажи Nintendo Switch 2

Буквально через пару дней после старта продаж заголовки запестрели громкими новостями. Большая N перекрыла все свои рекорды и достигла планки в 3,5 млн проданных штук за первые четыре дня. Дальше больше: новая новость и новый рекорд. Через семь недель преодолели отметку в 6 млн. К концу третьего квартала отчитались о 10 млн. На фоне этих фантастических показателей, 19 октября выходит новость, что любители грибочков увеличивают заказ на производство консолей и целятся в планку 25 млн до 31 марта 2026 года. Наблюдающие со стороны хлопают в ладоши и ждут монументальных новостей. Никто не рассказал, чем отличаются «отгрузка» от «продажи» и что большая часть озвученных цифр — это забитые склады в розничных магазинах.

Самая популярная консоль современности

Слушая новости и аналитические изыскания об игровой индустрии в интернете, сталкиваюсь с интересной особенностью: люди совершенно не понимают, о чем говорят. Они видят цифры, но не способны их интерпретировать.

Nintendo Switch разошлась тиражом примерно в 155 млн устройств. На фоне гибридной консоли все остальные игровые гаджеты выглядят детской шалостью. Но почему-то никто из говорящих голов не рассуждает о доходности корпорации Nintendo. Существует простая корреляция: чем больше активных пользователей, тем выше доходность. Конечно, в разных рыночных нишах есть колебания, но в одной или смежных они близки.

Выручка PlayStation почти в три раза выше, чем у Switch, хотя проданных устройств у Nintendo заметно больше. Когда игровое устройство действительно популярно, на нем играют, и перекосов не возникает. Невидимым «аргументом» может выступать только модифицированная прошивка и свободный доступ к веселому роджеру.

Послесловие

Уважаю гибридное устройство японской корпорации, но вижу закономерности, что напрямую противоречат озвученным цифрам. Великий и громкий старт обвалился буквально за пару месяцев. Ярые поклонники приобрели устройство на старте, а обычные геймеры оказались менее впечатлительными. Общественное ликование сменилось серыми буднями. Как и утверждал год назад, пока не вскроют прошивку, это будет обычное устройство без магии и волшебства.