Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году

Шумные рекорды легко продаются в новостях, но куда сложнее — в магазинах. Nintendo Switch 2 быстро столкнулась с реальностью и перестала оправдывать оказанное доверие.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Все любят мыльные пузыри: они красиво надуваются, чудесно переливаются, и неизбежно лопаются. Nintendo Switch 2 всего за несколько месяцев прошла путь доткомов из начала нулевых — от яркой эйфории на старте, до столкновения с базовыми принципами экономики. Завышенные цифры и ожидания сменились скромными продажами, а рекордные заголовки — необходимостью разбираться, что стояло за «успехом».

Предисловие

Консольный рынок достаточно компактный и простой по своей структуре, наблюдать за ним — одно удовольствие. Я не специализируюсь на портативных устройствах, но некоторые события представляют интерес с экономической точки зрения.

Летом 2025 года новое устройство от Nintendo вызвало фурор в средствах массовой информации и удивило своими показателями продаж. Феноменальные цифры и оптимистичные прогнозы на ближайшее время. Люди, далекие от игровой индустрии, моментально нарисовали воздушные замки и раздули огромный пузырь ожиданий. Старался не высказываться по данному вопросу, так как не до конца понимал суть происходящего. Логика и накопленные знания, напрямую конфликтовали с увиденным и официально подтвержденным.

Мои предсказания на 2025 год по Nintendo Switch 2

С большой долей скепсиса к новому устройству, я сделал допущение о возможном провале данного гаджета в свете двух факторов:

  • Ключевым драйвером популярности первого Switch, на мой скромный взгляд, был аппаратный взлом консоли, снизивший порог входа для огромной массы геймеров.
  • Для бюджетных инди-игр новое устройство с большей производительностью не нужно, а для дорогих крупных проектов существуют другие гаджеты. Нет явной мотивации для миграции.

Моя гипотеза и понимание рынка вступили в явные противоречия с первыми официальными отчетами: продажа 10 млн устройств и самый мощный старт в истории игровых устройств.

В чем разница между «отгрузкой» и «продажей»

У больших корпораций есть особенность — в своих отчетах они указывают число отгруженных устройств, а не продажи конечным потребителям. Маленькая тонкость с большими последствиями. В обычной жизни нет принципиальной разницы между этими понятиями. Скажу больше: на третий-четвертый год существования устройства они фактически равны и в отчетах не разделяются. Но на запуске, в первые месяцы, это два принципиально разных показателя.

В стандартной цепочке товар выходит с завода, попадает в розничную сеть и продается конечному покупателю. Отгрузка — это путь от завода в магазин. Продажа — это путь из магазина в частные руки. Разница в цифрах — складские запасы у ритейла. 

До начала продаж запасы в магазинах равны нулю. То есть «отгрузка» минус «продажа» — это остатки в рознице, и по всему миру они могут составлять до нескольких миллионов устройств, что существенно, при подсчете в первые месяцы. Далее остатки стабилизируются и равномерно перераспределяются по всем регионам. 

Черная пятница и рождественские праздники 2025 года

Самый насыщенный период, когда покупают самые желанные вещи. Маркер и лакмусовая бумажка, позволяющие понять скрытые мотивы и реальные желания большинства геймеров. По этому периоду уже вышло несколько отчетов. Так, Мэт Пискателло из Circana предоставил данные о продажах на территории Соединенных Штатов.

По его информации, консолей PlayStation 5 продано в два раза больше, чем свежей Nintendo Switch 2. Для тех, кто не улавливает суть: это сравнение древнего устройства на излете популярности и самого "желанного" и продаваемого продукта в истории консольного мира. Самое-самое продается вдвое хуже обычного середнячка.

Дефицит и перекупы на старте продаж игровых устройств

Думаю, многие помнят, что в 2020 году Sony PlayStation 5 столкнулась с дичайшим дефицитом, а стоимость устройства вдвое превышала официальную цену. Подобный дисбаланс продолжался более двух лет. Перекупы быстро смекнули суть и выкупали все доступное оборудование еще на складах. Последний запуск был омрачен пандемией, но схожая ситуация наблюдалась и ранее. Игровая станция первые 6–12 месяцев всегда находилась в жестком дефиците и разлеталась с рук. Запасы в магазинах долгое время были нулевыми.

Подобное происходит, когда спрос значительно превышает предложение. Заводы физически не успевают производить столько устройств, чтобы хватило всем. По факту, торговля шла «с колес». В случае с новой Switch 2 подобного не наблюдалось. Небольшие перебои фиксировались только в родной провинции. Во всем мире гаджет от Nintendo свободно лежал на полках на протяжении всего периода наблюдений. Яркий признак больших складских запасов.

Рекордные продажи Nintendo Switch 2

Буквально через пару дней после старта продаж заголовки запестрели громкими новостями. Большая N перекрыла все свои рекорды и достигла планки в 3,5 млн проданных штук за первые четыре дня. Дальше больше: новая новость и новый рекорд. Через семь недель преодолели отметку в 6 млн. К концу третьего квартала отчитались о 10 млн. На фоне этих фантастических показателей, 19 октября выходит новость, что любители грибочков увеличивают заказ на производство консолей и целятся в планку 25 млн до 31 марта 2026 года. Наблюдающие со стороны хлопают в ладоши и ждут монументальных новостей. Никто не рассказал, чем отличаются «отгрузка» от «продажи» и что большая часть озвученных цифр — это забитые склады в розничных магазинах.

Самая популярная консоль современности

Слушая новости и аналитические изыскания об игровой индустрии в интернете, сталкиваюсь с интересной особенностью: люди совершенно не понимают, о чем говорят. Они видят цифры, но не способны их интерпретировать.

Nintendo Switch разошлась тиражом примерно в 155 млн устройств. На фоне гибридной консоли все остальные игровые гаджеты выглядят детской шалостью. Но почему-то никто из говорящих голов не рассуждает о доходности корпорации Nintendo. Существует простая корреляция: чем больше активных пользователей, тем выше доходность. Конечно, в разных рыночных нишах есть колебания, но в одной или смежных они близки.

Выручка PlayStation почти в три раза выше, чем у Switch, хотя проданных устройств у Nintendo заметно больше. Когда игровое устройство действительно популярно, на нем играют, и перекосов не возникает. Невидимым «аргументом» может выступать только модифицированная прошивка и свободный доступ к веселому роджеру.

Послесловие

Уважаю гибридное устройство японской корпорации, но вижу закономерности, что напрямую противоречат озвученным цифрам. Великий и громкий старт обвалился буквально за пару месяцев. Ярые поклонники приобрели устройство на старте, а обычные геймеры оказались менее впечатлительными. Общественное ликование сменилось серыми буднями. Как и утверждал год назад, пока не вскроют прошивку, это будет обычное устройство без магии и волшебства.

Добавить в закладки

Теги

игровые консоли васютин nintendo switch 2 игровые новости продажи консолей рынок видеоигр switch 2 2026 гибридные консоли продажи nintendo switch 2
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Pano 100R PZ White
+
Обзор игровых компьютеров ASUS TUF Gaming T500 и ROG G700
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870I Edge TI EVO WIFI
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
8
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
3
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
22
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
13
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
12
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
41
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Раскрыт возможный путь зарождения жизни на Земле и Марсе
+
Первые тесты DLSS 4.5 показывают улучшенную графику и повышенные требования для старых видеокарт
1
Россия направила подлодку и боевые корабли для сопровождения и защиты танкера «Маринера»
3
Vastarmor привезла на выставку CES 2026 низкопрофильный вариант видеокарты Radeon RX 9060 XT
2
Специалисты объяснили алгоритм выбора профилей DLSS и DLAA после обновления DLSS 4.5
+
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
3
Ученые из США создали строительный материал с отрицательным выбросом CO2
2
Страны Европы и США согласовали гарантии безопасности для Украины
5
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
4
The New York Times: Танкеры у берегов Венесуэлы целыми группами начали поднимать российский флаг
+
Видеокарты GeForce RTX 60 будут работать на основе чипов GR20x и выйдут в 2027 году
+
Дженсен Хуанг: Будущее игровой индустрии за нейронным рендерингом
9
США покидают 66 международных организаций
3
Американские учёные выявили скрытый сенсорный механизм управления долголетием
2
Дженсен Хуанг подтвердил, что NVIDIA может возобновить производство видеокарт предыдущих поколений
2
Американские военные захватили российский танкер в Атлантике
5
Процессоры Intel Core Ultra 300 с графикой Xe3 поступят в продажу 27 января
+
WSJ: Правительство США проинформировало Конгресс о намерениях приобрести Гренландию
2
Обязательная медиация может быть законодательно включена в процедуру расторжения брака в России
3
Технология DLSS 4.5 требует от старых видеокарт RTX 20 и RTX 30 куда больше ресурсов, чем DLSS 4
+

Популярные статьи

Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
30
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
7
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
6
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
1
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
+
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
+

Сейчас обсуждают

Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
12:38
У тебя скуфец жирный танкощель говенная (все видели),а не моник.Снова позоришься на весь рунет ??
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Aleks Aleks
12:36
А быстро они, не успел президент страны которую "демократизировали" получить казенные тапочки, а уже начинают дележку целой страны.
Новое поколение Xbox получит полноценную операционную систему Windows
Сергей Анатолич
12:33
Так я про это и написал. Кубинцев скорее всего перебили свои же предатели, а Мадуро просто передали с рук на руки. Но жить им не долго осталось, как предателям так и этим американским"спецназовцам". П...
Анализ BILD указывает на тайные переговоры окружения Мадуро с США
ensiferum76
12:32
А теперь давай обзор игр.
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
а вот и Праздник..
12:25
Бывший глава контрразведывательной службы Кубы, который занимался охраной Фиделя Кастро, Фабиан Эскаланте, заявлял, что на Кастро предпринималось 634 попытки покушения. Без подкупа и предателей они не...
Анализ BILD указывает на тайные переговоры окружения Мадуро с США
Китя.
12:23
Мне то что переживать у меня нет бомж монитора 1080р. Давно сменил на 4К 165 герц и HDR. Если за ПК отдал 365т.р. То и монитор купил приличный.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
а вот и Праздник..
12:17
как хорошо что я не гей мер .... )))
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Dentarg
12:13
И готовые промышленные корпуса, но не под игровую видюху.
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Waramagedon
12:10
Есть готовые офисные компы hp / dell / fuji такого плана.
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
а вот и Праздник..
12:07
Вангую - фашистов сделают белыми и пушистыми.
Kotaku: новая игра серии Wolfenstein находится в разработке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter