В Cyberpunk 2077 бюджетная видеокарта Intel изначально показывала частоту кадров в районе 50–60 в секунду. Однако после активировал XeSS 3 этот показатель увеличился до 130–150 кадров в секунду.

Энтузиасты всегда ищут способы повысить производительность старых видеокарт, и недавно один из них достиг впечатляющих результатов. Энтузиаст Алва Джонатан сумел активировать флагманскую технологию Intel XeSS 3 на бюджетной видеокарте Intel Arc A380, выпущенной четыре года назад. Благодаря данному эксперименту владельцы устаревших моделей теперь могут получить значительное повышение частоты кадров в играх.

Может быть интересно

Технология Intel XeSS позволяет увеличить количество генерируемых кадров, используя специальные алгоритмы обработки изображений. До сих пор такая технология была доступна лишь на современных картах Intel. Однако Алва Джонатан нашел способ обойти ограничения, заменив системные файлы драйвера, что и позволило разблокировать дополнительные возможности.

Тестирование проводилось в популярной игре Cyberpunk 2077. Ранее карта Intel Arc A380 демонстрировала около 50–60 FPS при низком качестве графики и разрешении 1080p. Но после включения XeSS 3 частота кадров возросла почти втрое — до уже достаточно впечатляющих 130–150 FPS.

Стоит отметить, что максимальная настройка генерации кадров (4x) привела к существенным проблемам с задержкой ввода и визуальным артефактам. Оптимальное решение оказалось компромиссным вариантом — трехкратный режим 3x. Именно этот вариант обеспечивал стабильные 120 FPS при минимальных потерях качества картинки и задержки.

Чтобы повторить успех энтузиаста, пользователям достаточно перенести два файла (d3d12.dll и OpenCL.dll) из папки с драйверами серии Graphics_101.8362 в соответствующую директорию пакета драйверов Graphics_101.8425. Такая простая процедура открывает доступ к новым возможностям, включая трех- и четырехкратную генерацию кадров.

Однако следует помнить, что перед внесением изменений в программное обеспечение необходимо сделать резервную копию системы. Все действия, выполняемые пользователями, осуществляются на их собственный страх и риск.