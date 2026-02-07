Сайт Конференция
Global_Chronicles
WCCFTech: Аккумулятор нерабочего кольца Samsung Galaxy Ring разбух спустя месяцы
На портале WCCFTech описан инцидент с умным кольцом Samsung Galaxy Ring. Аккумулятор устройства, вышедшего из строя несколько месяцев назад, незаметно разбух, создав потенциальную опасность.

Как сообщает автор на портале WCCFTech, история с умным кольцом Samsung Galaxy Ring получила новое развитие. На этот раз речь не о внезапном вздутии на пальце, а о скрытом процессе, который происходил месяцами после поломки устройства.

 

Может быть интересно

Изображение издания WCCFTech

Владелец гаджета, выложивший историю на Reddit, купил кольцо после релиза в 2024 году. Примерно через девять месяцев, в апреле 2025-го, батарея перестала держать заряд. Несмотря на это, пользователь продолжил носить нерабочее кольцо, просто привыкнув к нему. Опасность проявила себя позже, когда он попытался поставить устройство на зарядку.

Кольцо не вставлялось в док-станцию. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что его корпус незаметно деформировался из-за разбухшего аккумулятора.

При этом автор материала отмечает, что вины Samsung в этой ситуации нет. У пользователя была возможность заменить устройство по гарантии сразу после поломки батареи. Вместо этого он сознательно продолжил использовать неисправный девайс.

#samsung #wccftech #батарея #galaxy ring #вздутие аккумулятора
Источник: wccftech.com
+
Котэ
19:58
Пшёл вон отсюда, немчура недобитый.
Core i9-14900K стал лидером по числу возвратов по гарантии в Mindfactory за последнее время
DANYNAFIG
19:38
Почаны , караул подгорел пукан у 9950X3D :D
Core i9-14900K стал лидером по числу возвратов по гарантии в Mindfactory за последнее время
DANYNAFIG
19:32
Да какой это кармагеддон , поделка в виде говна , оригинальную карму ни кто ещё не превзошел .
Carmageddon Rogue Shift получила «смешанные» оценки от игроков
Котэ
19:28
Доказательства неси. Без доказательств ты уже слился. А свои эротические фантазии рассказывай любовнику своей жены.
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
lighteon
19:23
Да, но драйвера не соответствую спецификации WDDM 2.0, так что трансляция вызовов выполняется из DirectX 10 в 11. Драйвер 15.11.1 Beta работает медленнее чем 15.7 в Windows 7. Тем более что драйвер ус...
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
somus
19:23
Тесты, которые мы заслужили...
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
lighteon
19:18
"Высокая производительность" при слабой системе охлаждения может так же снижать результат. Система охлаждения в системе явно не блещет запасом
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
lighteon
19:11
Погрешность так же может быть вызвана результатом измерений. Если делать разбор полетов, то можно было спросить меня: сколько прогонов теста было? А был он всего один, а нужно делать минимум 3, а лучш...
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
Дима Ексин
19:07
Камаз в убытках, кому нужны такие машины по такой цене
SpeedMe.ru: КАМАЗ запатентовал новый интерьер грузовика
Leonator
19:00
Не только. DIMM для ИИ серверов тоже будет непригодной для розницы. Она ECC, что уже создает проблемы (не всегда "четность просто не будет использоваться", там и организация памяти подкачала (просто п...
Когда закончится пандемия ИИ — данные производителей памяти и планы ЦОД на 2026–2030 годы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter