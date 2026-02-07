На портале WCCFTech описан инцидент с умным кольцом Samsung Galaxy Ring. Аккумулятор устройства, вышедшего из строя несколько месяцев назад, незаметно разбух, создав потенциальную опасность.

Как сообщает автор на портале WCCFTech, история с умным кольцом Samsung Galaxy Ring получила новое развитие. На этот раз речь не о внезапном вздутии на пальце, а о скрытом процессе, который происходил месяцами после поломки устройства.

Изображение издания WCCFTech

Владелец гаджета, выложивший историю на Reddit, купил кольцо после релиза в 2024 году. Примерно через девять месяцев, в апреле 2025-го, батарея перестала держать заряд. Несмотря на это, пользователь продолжил носить нерабочее кольцо, просто привыкнув к нему. Опасность проявила себя позже, когда он попытался поставить устройство на зарядку.

Кольцо не вставлялось в док-станцию. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что его корпус незаметно деформировался из-за разбухшего аккумулятора.

При этом автор материала отмечает, что вины Samsung в этой ситуации нет. У пользователя была возможность заменить устройство по гарантии сразу после поломки батареи. Вместо этого он сознательно продолжил использовать неисправный девайс.