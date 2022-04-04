60 самых захватывающих игр 2016-2021 годов на ПК, которые обязательно стоит пройти
Даже самые увлеченные геймеры часто пропускают множество захватывающих игр, ставших лучшими в жанре в свое время и это неудивительно. Часто мы увлекаемся только одной игрой, особенно мультиплеерной и остальные игры для нас перестают существовать на год и более. А запас времени, который у нас есть на прохождение игр - не резиновый, и часто уменьшается с каждым годом. В результате спустя несколько лет мы с удивлением понимаем, что пропустили замечательные игры, которые обязательно стоит пройти.
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Я хорошо почувствовал эту ситуацию на себе, когда в начале моего пути геймера меня надолго захватывали сражения по сети в Warcraft III: The Frozen Throne, Quake III Arena, Counter-Strike 1.6 и Counter-Strike: Source. Эти замечательные игры потом сменил настоящий пылесос времени, оставивший меня без множества одиночных игр, под названием World of Warcraft, в который я играл несколько лет, забыв про все остальные игры.
Вырвавшись из этой онлайновой западни, я тут же попал в новую, под названием World of Tanks, на которую тоже потратил несколько лет. Хорошо, что удалось избежать попадания в капкан Dota 2, иначе бы я и там умудрился оставить пару лет. Думаю, многие побывали на моем месте, ведь мультиплеерные игры дарят столько адреналина и эмоций, которые одиночные игры не могут дать в принципе.
Но бесконечно играть в онлайн игры рано или поздно надоедает, или на них банально не остается времени, ведь если у вас выдалось 30 свободных минут, чтобы поиграть перед сном, для World of Warcraft - это слишком мало, там счет идет на часы. Так произошло и со мной, и к 2015-2016 годам я закончил играть в онлайн игры окончательно и переключился на одиночные проекты, пропущенные в свое время.
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Вы наверное думаете, что за такое время я прошел все лучшие игры и не один раз? К сожалению, нет. И на этот раз причина оказалась в том, что я стал подолгу играть в какую-либо одну игру, игнорируя не пройденные хиты или только что вышедшие новинки, откладывая их на потом. И вспоминая сейчас те годы, я вижу, что потратил несколько месяцев на прохождение Ведьмак 3: Дикая охота или очередные бесконечные перепрохождения Fallout 2, Fallout: New Vegas, Gothic II: Ночь Ворона, The Elder Scrolls III: Morrowind, The Elder Scrolls IV: Oblivion и The Elder Scrolls V: Skyrim и прочие старые хиты.
Немало времени съедают и стратегии, только в Anno 1800 я играю уже третий год, на месяц или даже два забывая про все остальные игры. Были в период 2016-2021 годов и два бума майнинга, когда видеокарта была занята слишком важным делом, чтобы отвлекать ее на какие-то игры. Ну а "вишенкой на торте" стала продажа GeForce GTX 1060, которая оставила меня без возможности играть почти на год. И, наконец, сидя на GeForce GT 1030, я составил список игр для ПК последних лет, которые стоит пройти или перепройти еще раз и этот список оказался довольно объемным.
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Проходить эти игры я буду на GeForce RTX 3060 и если вы все еще ждете доступных цен на видеокарты, то у меня для вас хорошие новости. После укрепления рубля цены на видеокарты почти вернулись к тем отметкам, на которых были в феврале и самую недорогую GeForce RTX 3060 в Ситилинке можно купить за 73990 рублей.
А ее главного конкурента, Radeon RX 6600XT, можно найти за 71090 рублей.
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Ну а GeForce RTX 3050, видеокарту, которой хватает для новинок игр в разрешении Full HD, уже можно купить дешевле 50000 рублей.
Игры 2016 года
Но давайте приступим к моему списку и начнем с игр, вышедших в 2016 году. Стоит отметить, что игры в список я отбирал на основе отзывов пользователей на сайтах, где они могут ставить играм оценки, а не на основе обзоров игровых журналистов, которые частенько перехваливают игры, что хорошо показал пример с Cyberpunk 2077.
DOOM
Легендарный DOOM возвращается в том виде, в котором его много лет ждали игроки.
Deus Ex: Mankind Divided
Одна из лучших игр жанра Action/RPG с элементами стелс-экшена, в атмосфере киберпанка.
Sid Meier’s Civilization VI
Шестую "Циву" есть за что поругать, но все равно она стала лучей стратегией года.
Dark Souls III
Страдать в третьей части серии игрокам придется еще больше, но ради этого мы и играем в Souls-like игры.
Dishonored 2
Знаменитый стелс-экшен получил свое продолжение, не уступающее первой части.
XCOM 2
Пошаговая тактическая игра, продолжение XCOM: Enemy Unknown, вышедшей в 2012 году.
Watch Dogs 2
Игра даст возможность побыть хакером в большом открытом мире.
Call of Duty: Infinite Warfare
Действие серии Call of Duty перенсено в 2180 год, а геймплей все так же захватывает.
Stellaris
Действие это глобальной 4X-стратегии происходит в далеком космосе.
Far Cry Primal
Far Cry в каменном веке оказался, на мой взгляд, даже лучше Far Cry 4, я уже прошел эту игру, но с удовольствием перепройду.
No Man’s Sky
Исследование огромного открытого мира с множеством планет.
Total War: Warhammer
Действие десятой игры стратегической серии Total War перенесено в фэнтезийный мир.
Игры 2017 года
Wolfenstein II: The New Colossus
Новые игры серии Wolfenstein дали понять, что потенциал коридорных шутеров еще не использован до конца.
Divinity: Original Sin II
Партийная RPG, настолько захватывающая и масштабная, что может оставить вас без остальных игр в этом списке на пару месяцев.
Prey
Игра про борьбу с инопланетянами на космической базе, дающая огромное количество вариантов и возможностей прохождения.
Assassin's Creed Origins
Серия Assassin's Creed получает все больший уклон в RPG элементы и обширный открытый мир.
Resident Evil 7: Biohazard
Игра жанра survival horror, способная пощекотать нервы самым закаленным игрокам.
Nier: Automata
Очень необычная игра жанра Action/RPG с открытым миром, где вам предстоит управлять андроидами.
ELEX
Какую бы игру не делали Piranha Bytes, у них все время получается Gothic и это стало как плюсом игры ELEX, так и ее минусом.
Middle-earth: Shadow of War
Продолжение популярной Action/RPG Middle-earth: Shadow of Mordor с открытым миром, не уступающее игре предшественнице.
Total War: Warhammer II
Продолжение серии стратегий Total War, основанное на фэнтезийном сеттинге Warhammer Fantasy.
Forza Motorsport 7
10-я часть серии гонок Forza даст вам попробовать более 700 машин и более 200 трасс.
Игры 2018 года
Red Dead Redemption 2
Грандиозная игра-вестерн с открытым миром, способная конкурировать с лучшими играми всех времен - Ведьмак 3: Дикая охота и Grand Theft Auto V.
Far Cry 5
Очередная часть серии Far Cry уже не удивляет, но легко способна увлечь на пару недель.
Assassin's Creed Odyssey
Действие Assassin's Creed Odyssey происходит в Древней Греции, а тщательная проработка обширного открытого мира делает игру одной из самых лучших в серии.
Kingdom Come: Deliverance
Игра жанра Action/RPG от первого лица с открытым миром, которая цепляет своей исторической достоверностью и реализмом.
Forza Horizon 4
Одна из лучших гонок на ПК, да еще и с открытым миром.
FrostpunkСложный градостроительный симулятор с механиками выживания и атмосферой постапокалептического стимпанка.
Pillars of Eternity II: Deadfire
Отличная и масштабная игра в духе старых изометрических RPG, таких как Baldur’s Gate II и Neverwinter Nights.
Hitman 2
Продолжение популярного стелс-экшена с агентом 47.
Игры 2019 года
Metro Exodus
История игр Metro 2033 и Metro: Last Light продолжается в отличном постапокалептическом шутере.
Resident Evil 2 Remake
Удачный римейк знаменитой игры 1998 года в жанре survival horror.
Sekiro: Shadows Die Twice
Экшен, похожий на игры серии Bloodborne и Souls, но с минимумом ролевых элементов.
Star Wars Fallen Order
Игра даст вам почувствовать себя в роли джедая, пытающегося восстановить Орден джедаев.
Call of Duty: Modern Warfare (2019)
Удачный перезапуск первой части Modern Warfare с обновленной графикой.
The Outer Worlds
Отличная RPG от создателей Fallout: New Vegas.
Anno 1800Экономическая стратегия грандиозного масштаба и качества исполнения.
Disco Elysium
Уникальная RPG, основанная на системе диалогов, редко встречающейся в наше время.
A Plague Tale: Innocence
Приключенческий стелс-экшен с элементами хоррора, в котором вам придется выживать в средневековье во время эпидемии чумы.
Control
Шутер с различными сверхъестественным и телекинетическим способностям, доступным игроку.
Days Gone
Приключенческий боевик с элементами survival horror с открытым миром, действие которого происходит после чудовищной эпидемии, превратившей большинство людей во фриков, похожих на зомби.
Far Cry New Dawn
В игре мы возвращаемся в округ Хоуп, где происходило действие Far Cry 5, спустя 17 лет после глобальной ядерной катастрофы.
Игры 2020 года
Horizon Zero Dawn
Игра в жанре Action/RPG с открытым миром в постапокалиптическом мире, захваченном роботами.
Doom Eternal
История Doom продолжается и играть в него также азартно, как и раньше.
Death Stranding
Постапокалептический экшен с открытым миром от гениального разработчика Хидэо Кодзимы.
Black Mesa
Качественный римейк игры Half-Life, позволяющий вернуться в знакомые места в новой, современной графике.
Cyberpunk 2077
Экшен в открытом мире от создателей Ведьмак 3: Дикая Охота.
Assassin's Creed Valhalla
Действие очередной игры серии происходит в IX веке на территории Англии, давая вам примерить на себя роль викинга.
Microsoft Flight Simulator
Грандиозный авиасимулятор, в котором для полетов доступна вся поверхность Земли.
Ori and the Will of the Wisps
Замечательный платформер, показывающий, что у этого подзабытого жанра игр еще есть потенциал.
Mafia: Definitive Edition
Римейк знаменитой игры Mafia: The City of Lost Heaven.
Crusader Kings III
Глобальная историческая стратегия в реальном времени, дающая вам возможность побыть в шкуре
средневекового феодала
Wasteland 3
Отличная RPG для любителей ранних игр серии Fallout.
Игры 2021 года
Age of Empires IV
Серия стратегий Age of Empires возвращается после долгого перерыва и полностью оправдывает ожидания игроков.
Resident Evil Village
Отличное продолжение серии Resident Evil, ставшее знаменитым благодаря леди Димитреску.
Forza Horizon 5
Очередная игра гоночной серии Forza Horizon продолжает держать планку высочайшего уровня качества.
Far Cry 6
У серии Far Cry явно намечается кризис идей, но на фоне остальных игр 2021 года Far Cry 6 все равно становится лучшим боевиком с открытым миром.
ATOM RPG Trudograd
RPG, действие которой происходит на территории СССР в альтернативном мире после ядерной войны, станет подарком для любителей первых частей серии Fallout.
Pathfinder: Wrath of the Righteous
Масштабная RPG с действием в мире настольной ролевой игры Pathfinder.
Hitman 3
Последняя игра в трилогии World of Assassination, которая перезапустила серию Hitman.
Итоги
Как видите, список игр более, чем обширный и каждый найдет в нем игру по душе. Заметно, как мало хороших игр, да и игр вообще, вышло в 2021 году, когда сказалось влияние пандемии коронавируса COVID-19 на индустрию разработки игр. Вам стоит учесть еще несколько факторов, влияющих на качество игр из списка. Дело в том, что довольно часто авторы настолько улучшают патчами свой проект, что он попадает совсем в другую весовую категорию спустя пару лет. Это хорошо заметно по таким играм, как No Man’s Sky или Anno 1800. Да и для Cyberpunk 2077 только совсем недавно вышел патч, делающий игру заметно более похожей на ту, которую нам обещали.
Пишите в комментарии, а какие еще игры вы бы добавили в этот список?
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