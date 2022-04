За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Даже самые увлеченные геймеры часто пропускают множество захватывающих игр, ставших лучшими в жанре в свое время и это неудивительно. Часто мы увлекаемся только одной игрой, особенно мультиплеерной и остальные игры для нас перестают существовать на год и более. А запас времени, который у нас есть на прохождение игр - не резиновый, и часто уменьшается с каждым годом. В результате спустя несколько лет мы с удивлением понимаем, что пропустили замечательные игры, которые обязательно стоит пройти.

Я хорошо почувствовал эту ситуацию на себе, когда в начале моего пути геймера меня надолго захватывали сражения по сети в Warcraft III: The Frozen Throne, Quake III Arena, Counter-Strike 1.6 и Counter-Strike: Source. Эти замечательные игры потом сменил настоящий пылесос времени, оставивший меня без множества одиночных игр, под названием World of Warcraft, в который я играл несколько лет, забыв про все остальные игры.

Вырвавшись из этой онлайновой западни, я тут же попал в новую, под названием World of Tanks, на которую тоже потратил несколько лет. Хорошо, что удалось избежать попадания в капкан Dota 2, иначе бы я и там умудрился оставить пару лет. Думаю, многие побывали на моем месте, ведь мультиплеерные игры дарят столько адреналина и эмоций, которые одиночные игры не могут дать в принципе.

Но бесконечно играть в онлайн игры рано или поздно надоедает, или на них банально не остается времени, ведь если у вас выдалось 30 свободных минут, чтобы поиграть перед сном, для World of Warcraft - это слишком мало, там счет идет на часы. Так произошло и со мной, и к 2015-2016 годам я закончил играть в онлайн игры окончательно и переключился на одиночные проекты, пропущенные в свое время.

Вы наверное думаете, что за такое время я прошел все лучшие игры и не один раз? К сожалению, нет. И на этот раз причина оказалась в том, что я стал подолгу играть в какую-либо одну игру, игнорируя не пройденные хиты или только что вышедшие новинки, откладывая их на потом. И вспоминая сейчас те годы, я вижу, что потратил несколько месяцев на прохождение Ведьмак 3: Дикая охота или очередные бесконечные перепрохождения Fallout 2, Fallout: New Vegas, Gothic II: Ночь Ворона, The Elder Scrolls III: Morrowind, The Elder Scrolls IV: Oblivion и The Elder Scrolls V: Skyrim и прочие старые хиты.

Немало времени съедают и стратегии, только в Anno 1800 я играю уже третий год, на месяц или даже два забывая про все остальные игры. Были в период 2016-2021 годов и два бума майнинга, когда видеокарта была занята слишком важным делом, чтобы отвлекать ее на какие-то игры. Ну а "вишенкой на торте" стала продажа GeForce GTX 1060, которая оставила меня без возможности играть почти на год. И, наконец, сидя на GeForce GT 1030, я составил список игр для ПК последних лет, которые стоит пройти или перепройти еще раз и этот список оказался довольно объемным.

Игры 2016 года

Но давайте приступим к моему списку и начнем с игр, вышедших в 2016 году. Стоит отметить, что игры в список я отбирал на основе отзывов пользователей на сайтах, где они могут ставить играм оценки, а не на основе обзоров игровых журналистов, которые частенько перехваливают игры, что хорошо показал пример с Cyberpunk 2077.

DOOM

Легендарный DOOM возвращается в том виде, в котором его много лет ждали игроки.

Deus Ex: Mankind Divided

Одна из лучших игр жанра Action/RPG с элементами стелс-экшена, в атмосфере киберпанка.

Sid Meier’s Civilization VI

Шестую "Циву" есть за что поругать, но все равно она стала лучей стратегией года.

Dark Souls III

Страдать в третьей части серии игрокам придется еще больше, но ради этого мы и играем в Souls-like игры.

Dishonored 2

Знаменитый стелс-экшен получил свое продолжение, не уступающее первой части.

XCOM 2

Пошаговая тактическая игра, продолжение XCOM: Enemy Unknown, вышедшей в 2012 году.

Watch Dogs 2

Игра даст возможность побыть хакером в большом открытом мире.

Call of Duty: Infinite Warfare

Действие серии Call of Duty перенсено в 2180 год, а геймплей все так же захватывает.

Stellaris

Действие это глобальной 4X-стратегии происходит в далеком космосе.

Far Cry Primal

Far Cry в каменном веке оказался, на мой взгляд, даже лучше Far Cry 4, я уже прошел эту игру, но с удовольствием перепройду.

No Man’s Sky

Исследование огромного открытого мира с множеством планет.

Total War: Warhammer

Действие десятой игры стратегической серии Total War перенесено в фэнтезийный мир.

Игры 2017 года

Wolfenstein II: The New Colossus

Новые игры серии Wolfenstein дали понять, что потенциал коридорных шутеров еще не использован до конца.

Divinity: Original Sin II

Партийная RPG, настолько захватывающая и масштабная, что может оставить вас без остальных игр в этом списке на пару месяцев.

Prey

Игра про борьбу с инопланетянами на космической базе, дающая огромное количество вариантов и возможностей прохождения.

Assassin's Creed Origins

Серия Assassin's Creed получает все больший уклон в RPG элементы и обширный открытый мир.

Resident Evil 7: Biohazard

Игра жанра survival horror, способная пощекотать нервы самым закаленным игрокам.

Nier: Automata

Очень необычная игра жанра Action/RPG с открытым миром, где вам предстоит управлять андроидами.

ELEX

Какую бы игру не делали Piranha Bytes, у них все время получается Gothic и это стало как плюсом игры ELEX, так и ее минусом.

Middle-earth: Shadow of War

Продолжение популярной Action/RPG Middle-earth: Shadow of Mordor с открытым миром, не уступающее игре предшественнице.

Total War: Warhammer II

Продолжение серии стратегий Total War, основанное на фэнтезийном сеттинге Warhammer Fantasy.

Forza Motorsport 7

10-я часть серии гонок Forza даст вам попробовать более 700 машин и более 200 трасс.

Игры 2018 года

Red Dead Redemption 2

Грандиозная игра-вестерн с открытым миром, способная конкурировать с лучшими играми всех времен - Ведьмак 3: Дикая охота и Grand Theft Auto V.

Far Cry 5

Очередная часть серии Far Cry уже не удивляет, но легко способна увлечь на пару недель.

Assassin's Creed Odyssey

Действие Assassin's Creed Odyssey происходит в Древней Греции, а тщательная проработка обширного открытого мира делает игру одной из самых лучших в серии.

Kingdom Come: Deliverance

Игра жанра Action/RPG от первого лица с открытым миром, которая цепляет своей исторической достоверностью и реализмом.

Forza Horizon 4

Одна из лучших гонок на ПК, да еще и с открытым миром.

Frostpunk Сложный градостроительный симулятор с механиками выживания и атмосферой постапокалептического стимпанка.

Pillars of Eternity II: Deadfire

Отличная и масштабная игра в духе старых изометрических RPG, таких как Baldur’s Gate II и Neverwinter Nights.

Hitman 2

Продолжение популярного стелс-экшена с агентом 47.

Игры 2019 года

Metro Exodus

История игр Metro 2033 и Metro: Last Light продолжается в отличном постапокалептическом шутере.

Resident Evil 2 Remake

Удачный римейк знаменитой игры 1998 года в жанре survival horror.

Sekiro: Shadows Die Twice

Экшен, похожий на игры серии Bloodborne и Souls, но с минимумом ролевых элементов.

Star Wars Fallen Order

Игра даст вам почувствовать себя в роли джедая, пытающегося восстановить Орден джедаев.

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Удачный перезапуск первой части Modern Warfare с обновленной графикой.

The Outer Worlds

Отличная RPG от создателей Fallout: New Vegas.

Anno 1800 Экономическая стратегия грандиозного масштаба и качества исполнения.

Disco Elysium

Уникальная RPG, основанная на системе диалогов, редко встречающейся в наше время.

A Plague Tale: Innocence

Приключенческий стелс-экшен с элементами хоррора, в котором вам придется выживать в средневековье во время эпидемии чумы.

Control

Шутер с различными сверхъестественным и телекинетическим способностям, доступным игроку.

Days Gone

Приключенческий боевик с элементами survival horror с открытым миром, действие которого происходит после чудовищной эпидемии, превратившей большинство людей во фриков, похожих на зомби.

Far Cry New Dawn

В игре мы возвращаемся в округ Хоуп, где происходило действие Far Cry 5, спустя 17 лет после глобальной ядерной катастрофы.

Игры 2020 года

Horizon Zero Dawn

Игра в жанре Action/RPG с открытым миром в постапокалиптическом мире, захваченном роботами.

Doom Eternal

История Doom продолжается и играть в него также азартно, как и раньше.

Death Stranding

Постапокалептический экшен с открытым миром от гениального разработчика Хидэо Кодзимы.

Black Mesa

Качественный римейк игры Half-Life, позволяющий вернуться в знакомые места в новой, современной графике.

Cyberpunk 2077

Экшен в открытом мире от создателей Ведьмак 3: Дикая Охота.

Assassin's Creed Valhalla

Действие очередной игры серии происходит в IX веке на территории Англии, давая вам примерить на себя роль викинга.

Microsoft Flight Simulator

Грандиозный авиасимулятор, в котором для полетов доступна вся поверхность Земли.

Ori and the Will of the Wisps

Замечательный платформер, показывающий, что у этого подзабытого жанра игр еще есть потенциал.

Mafia: Definitive Edition

Римейк знаменитой игры Mafia: The City of Lost Heaven.

Crusader Kings III

Глобальная историческая стратегия в реальном времени, дающая вам возможность побыть в шкуре

средневекового феодала

Wasteland 3

Отличная RPG для любителей ранних игр серии Fallout.

Игры 2021 года

Age of Empires IV

Серия стратегий Age of Empires возвращается после долгого перерыва и полностью оправдывает ожидания игроков.

Resident Evil Village

Отличное продолжение серии Resident Evil, ставшее знаменитым благодаря леди Димитреску.

Forza Horizon 5

Очередная игра гоночной серии Forza Horizon продолжает держать планку высочайшего уровня качества.

Far Cry 6

У серии Far Cry явно намечается кризис идей, но на фоне остальных игр 2021 года Far Cry 6 все равно становится лучшим боевиком с открытым миром.

ATOM RPG Trudograd

RPG, действие которой происходит на территории СССР в альтернативном мире после ядерной войны, станет подарком для любителей первых частей серии Fallout.

Pathfinder: Wrath of the Righteous

Масштабная RPG с действием в мире настольной ролевой игры Pathfinder.

Hitman 3

Последняя игра в трилогии World of Assassination, которая перезапустила серию Hitman.

Итоги

Как видите, список игр более, чем обширный и каждый найдет в нем игру по душе. Заметно, как мало хороших игр, да и игр вообще, вышло в 2021 году, когда сказалось влияние пандемии коронавируса COVID-19 на индустрию разработки игр. Вам стоит учесть еще несколько факторов, влияющих на качество игр из списка. Дело в том, что довольно часто авторы настолько улучшают патчами свой проект, что он попадает совсем в другую весовую категорию спустя пару лет. Это хорошо заметно по таким играм, как No Man’s Sky или Anno 1800. Да и для Cyberpunk 2077 только совсем недавно вышел патч, делающий игру заметно более похожей на ту, которую нам обещали.

Пишите в комментарии, а какие еще игры вы бы добавили в этот список?