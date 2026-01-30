Apple, Qualcomm и MediaTek в этом году выпустят меньше процессоров, но Samsung будет противостоять общей тенденции

Аналитическая компания Counterpoint Research представила прогноз поставок мобильных процессоров на 2026 год. В целом по рынку объём поставок ожидается на 7% меньше показателя 2025 года. Спад затронет основных производителей, к числу которых относятся компании MediaTek, Qualcomm, Apple и Unisoc.

Причиной спада поставок у других производителей является рост стоимости памяти, из-за которого смартфоны подорожают и их будут меньше покупать. Против этой тенденции выступит Samsung, от которой ждут увеличения объёма поставок производства на 3%.

Больше других пострадает компания MediaTek, поскольку она лидирует в сфере бюджетных процессоров для смартфонов начальной ценовой категории. Для неё прогнозируют падение поставок на 8%. Спрос на смартфоны средней ценовой категории и премиальные устройства также может упасть. Из-за этого процессоров Qualcomm станут выпускать на 2% меньше, а чипы Apple будут выпускать на 1% меньше прежнего.

Samsung нарастит поставки за счёт того, что её процессоры Exynos 2600 будут применяться в составе смартфонов Galaxy S26 и Galaxy S26+ в некоторых странах. Также её чипы применяются в собственных смартфонах средней ценовой категории, которые продаются в больших количествах.