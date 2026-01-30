Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В Ленинградской области наладили производство криогенного емкостного оборудования
Оно необходимо для транспортировки сжиженных газов, в том числе сжиженного природного газа.

В Ленинградской области появилось новое промышленное предприятие, основной сферой деятельности которого является производство криогенного емкостного оборудования. Проект реализовала компания «Русский Бойлер», а государственное содействие ему оказал федеральный Фонд развития промышленности, обеспечивший 145 млн рублей инвестиций из общего объёма в 182 миллиона рублей.

Источник изображения: ChatGPT.

Как следует из названия, производимые предприятием ёмкости будут применяться для транспортировки сжиженных и охлаждённых до, собственно, криогенных температур газов: СПГ, азота, аргона, кислорода и других. Производственная мощность площадки составит примерно до 240 ёмкостей ежегодно.

Основными потребителями данного оборудования являются нефте- и газоперерабатывающие заводы, а также химическая промышленность. Производимые «Русским Бойлером» ёмкости для охлаждённых газов будут поставляться как заказчикам на внутреннем рынке, так и потребителям в странах ЕАЭС — в частности, в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

#россия #экономика #промышленность
