Крупный бизнес в Соединенных Штатах объявил о планах сократить десятки тысяч рабочих мест. Ссылаясь на данные Financial Times, «Комсомольская правда» указывает, что этот шаг напрямую связан с растущим внедрением технологий искусственного интеллекта.
Фото: Евгения ГУСЕВА
По информации издания, число запланированных сокращений в крупных корпорациях может достичь 52 тысяч человек. Список затронутых компаний включает Amazon, Nike, UPS и Home Depot.
Аналитики объясняют это решение двумя ключевыми факторами: общей экономической неопределенностью и растущим давлением на бизнес, а также активными инвестициями в технологии искусственного интеллекта. Представитель банка Goldman Sachs, главный экономист по исследованиям в США Дэвид Мерикл, отмечает, что компании сейчас часто ставят в один ряд обсуждение сокращений и планы по использованию ИИ для оптимизации расходов на персонал.
Таким образом, текущая волна увольнений напрямую связана с перестройкой бизнес-моделей в сторону большей автоматизации, где искусственный интеллект начинает замещать ряд человеческих функций.