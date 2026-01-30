«Комсомольская правда» сообщает о потенциальных масштабных сокращениях в американских компаниях. По данным Financial Times, крупный бизнес в США планирует уволить около 52 тысяч сотрудников, активизируя внедрение искусственного интеллекта для оптимизации процессов.

По информации издания, число запланированных сокращений в крупных корпорациях может достичь 52 тысяч человек. Список затронутых компаний включает Amazon, Nike, UPS и Home Depot.

Аналитики объясняют это решение двумя ключевыми факторами: общей экономической неопределенностью и растущим давлением на бизнес, а также активными инвестициями в технологии искусственного интеллекта. Представитель банка Goldman Sachs, главный экономист по исследованиям в США Дэвид Мерикл, отмечает, что компании сейчас часто ставят в один ряд обсуждение сокращений и планы по использованию ИИ для оптимизации расходов на персонал.

Таким образом, текущая волна увольнений напрямую связана с перестройкой бизнес-моделей в сторону большей автоматизации, где искусственный интеллект начинает замещать ряд человеческих функций.