Любопытно, что второе место в рейтинге популярности разделили между собой PS5 и Steam Deck

Опубликованные результаты свежего опроса GDC «Состояние игровой индустрии» показывают явный сдвиг приоритетов у разработчиков, в вопросе выбора целевых платформ: подавляющее большинство профессионалов теперь ориентируются на персональные компьютеры, тогда как классические приставки стремительно теряют былую привлекательность.

Источник изображения: Valve

Статистика выглядит для консольного рынка действительно тревожно: целых 80% опрошенных студий заявили, что создают свои проекты в первую очередь для Windows. На этом фоне показатели консолей смотрятся значительно скромнее: PlayStation 5 удерживает внимание 40% опрошенных творческих команд, а вот интерес к платформе Xbox за последний год обвалился с 34% до 20%. Примечательно, что портативный компьютер Steam Deck практически догнал стационарную консоль от Sony, набрав внушительные 40% голосов разработчиков.

Аналитики объясняют такие настроения общим «стрессом» в индустрии, где рост аудитории остановился, а продажи «железа» в праздничный сезон оказались исторически слабыми. Традиционным приставкам становится всё сложнее бороться за время пользователей, которое «пылесосят» алгоритмы TikTok и условно-бесплатные хиты вроде Roblox или Fortnite. Чтобы хоть как-то наращивать выручку в таких условиях, компаниям приходится полагаться не на приток новых игроков, а на повышение цен для старых.

Источник изображения: GDC

В самом опросе нашлись и странности: например, портативные устройства на Windows (в источнике упомянута категория вроде ROG Ally) вынесли в отдельную графу с 7%, хотя технически это тот же ПК, требующий лишь адаптации управления под геймпад. Впрочем, глядя на эти цифры, текущая стратегия Microsoft по превращению Xbox в подобие игрового компьютера кажется вполне логичной попыткой выжить на рынке, где поддержка разработчиков всё больше смещается в сторону Steam и Windows.