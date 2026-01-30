При этом подвижной состав общественного транспорта Смоленска за последние пару лет уже пополнился 57 автобусами «МАЗ».

Власти Смоленска заключили сделку с представителями Минского автомобильного завода, договорившись о поставке десяти новых троллейбусов для городских улиц. Контракт оценивается на сумму свыше 316 миллионов рублей, но увидеть все машины у жителей города сразу не получится при всём желании — обновление парка решили провести в несколько этапов.

Выбор пал на низкопольную модель МАЗ 203Т, которая гораздо удобнее для пассажиров с детскими колясками или людей с ограниченными возможностями, чем старая техника со ступеньками. Внутри салона имеется полный набор опций для комфортного пребывания пассажиров: от климат-контроля и информационных медиаэкранов до валидаторов для бесконтактной оплаты проезда. Производитель рассчитывает, что при должном уходе такой электротранспорт прослужит городу не менее десяти лет.

Отдельного внимания заслуживает система автономного хода, благодаря которой троллейбус превращается в электробус и может проехать до 20 километров без подключения к проводам. Это решает массу потенциальных проблем для транспортников: водитель сможет легко объехать аварию, не создавая затор, или довезти пассажиров в новые микрорайоны, где ещё просто не успели построить контактную сеть.

Поставка растянется на два года, поэтому горожанам придётся набраться терпения: согласно графику, в Смоленск будут привозить по пять машин ежегодно до конца 2027 года. Решение закупать именно белорусскую технику выглядит вполне прагматичным ходом, ведь за последние пару лет местный автопарк уже пополнился 57 автобусами этого же бренда. Эксплуатировать машины одного производителя всегда выгоднее из-за общих запчастей, к тому же прямо в регионе планируют открыть большой сервисный центр «МАЗ», который возьмёт на себя ремонт техники со всей Центральной России.