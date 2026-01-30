Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
apprenticebase
Минский автозавод поставит Смоленску партию троллейбусов на 316 млн рублей до конца 2027 года
При этом подвижной состав общественного транспорта Смоленска за последние пару лет уже пополнился 57 автобусами «МАЗ».

Власти Смоленска заключили сделку с представителями Минского автомобильного завода, договорившись о поставке десяти новых троллейбусов для городских улиц. Контракт оценивается на сумму свыше 316 миллионов рублей, но увидеть все машины у жителей города сразу не получится при всём желании — обновление парка решили провести в несколько этапов.

Источник изображения: Wikimedia/Qw2016 по лицензии Creative Commons

Может быть интересно

Выбор пал на низкопольную модель МАЗ 203Т, которая гораздо удобнее для пассажиров с детскими колясками или людей с ограниченными возможностями, чем старая техника со ступеньками. Внутри салона имеется полный набор опций для комфортного пребывания пассажиров: от климат-контроля и информационных медиаэкранов до валидаторов для бесконтактной оплаты проезда. Производитель рассчитывает, что при должном уходе такой электротранспорт прослужит городу не менее десяти лет.

Отдельного внимания заслуживает система автономного хода, благодаря которой троллейбус превращается в электробус и может проехать до 20 километров без подключения к проводам. Это решает массу потенциальных проблем для транспортников: водитель сможет легко объехать аварию, не создавая затор, или довезти пассажиров в новые микрорайоны, где ещё просто не успели построить контактную сеть.

Поставка растянется на два года, поэтому горожанам придётся набраться терпения: согласно графику, в Смоленск будут привозить по пять машин ежегодно до конца 2027 года. Решение закупать именно белорусскую технику выглядит вполне прагматичным ходом, ведь за последние пару лет местный автопарк уже пополнился 57 автобусами этого же бренда. Эксплуатировать машины одного производителя всегда выгоднее из-за общих запчастей, к тому же прямо в регионе планируют открыть большой сервисный центр «МАЗ», который возьмёт на себя ремонт техники со всей Центральной России.

#республика беларусь #смоленск #троллейбус
Источник: zakupki.gov.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удачливый покупатель приобрёл RTX 5070 Ti за пятую часть её реальной цены
2
Энтузиаст показал возможности ПК на Core i5-4670K с 16 ГБ DDR3 и RX 6700 XT в популярных играх
3
Вышла новая доступная по цене портативная игровая консоль Pocket 1 с модульной конструкцией
+
Игры для Sony PS2 вскоре смогут запускаться на Windows без эмуляции
+
Elbit Systems впервые продемонстрировала перехват FPV-дронов с помощью активной защиты Iron Fist
1
Игры для Sony PS2 вскоре смогут запускаться на Windows без эмуляции
+
Литва откладывает закупку самолётов Embraer C-390 из-за пересмотра оборонных приоритетов
+
Popular Mechanics сообщает об открытии меняющем представления о размножении хрящевых рыб
+
Адмирал ВМС США заявил о критической необходимости истребителя F/A-XX для противодействия Ирану
+
YouTube-канал NJ Tech сравнил игровую производительность ПК на Ryzen 5 5600X с 16 и 32 ГБ ОЗУ DDR4
1
Пользователь рассказал об отказе Asus ремонтировать матплату из-за косметического дефекта
+
Windows 10 отобрала долю рынка у Windows 11
8
Дания отправила в Гренландию бывший советский паром «Константин Симонов»
+
Ryzen 7 9850X3D до 65% быстрее i9-14900K и обеспечивает рост fps до 2 раз на фоне Core Ultra 9 285K
21
В КНДР провели испытания модернизованной 600-мм РСЗО KN-25
+
В сети появилось первое детальное фото полноразмерного макета сверхдальнобойной ракеты КНР PL-17
+
Маркетплейсы в РФ заставят применять единую комиссию для всех продавцов
1
РИА Новости: Мессенджер MAX вошел в пятерку самых быстрорастущих сервисов мира
15
Thermaltake представила серию корпусов для ПК TR300 формата Mid-Tower с фронтальным расположением БП
+
Марсоход Curiosity сделал редкий ночной снимок поверхности Марса при искусственном освещении
+

Популярные статьи

Собираем максимально выгодный игровой компьютер зимой 2026 года в условиях заоблачных цен на ОЗУ
10
Steam Machines или Gabecube — в чем уникальная особенность устройства Valve
4
Апгрейд офисной связки до околоигровой
55
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
5

Сейчас обсуждают

Никита Абсалямов
22:56
Вывод конечно в оконцовке довольно странно сформулирован... "Очень приятно осознавать, что нынче между 32 разрядной и 64 разрядной системами огромная пропасть в производительности практически во всех ...
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Djereli
22:36
Ага, рекорды по количеству неубранного снега под руководством Собянина. Даже в 90е-2000е уже в 5 утра гребли трактора все что можно и дворники были механизированы комбайнами.
В Москве в конце января были установлены рекорды по количеству осадков
Comandante
22:27
Эта Новость одной строкой: Заднеприводный Тим Кук, предупреждает яблочных пидарасoв, что теперь он их будет драть жёстче.
Генеральный директор Apple Тим Кук предупреждает о дефиците чипов для своих устройств
A_K_
22:22
Я так понял, что надо готовится к подорожанию клавиатур и к из дефициту. Что пора закупаться в прок пока они еще есть в продаже за недорого.
Глава SAP ожидает глобальной трансформации клавиатуры в течение трёх лет из-за развития ИИ
Comandante
22:20
Круто, одновременно носки стираются и воздух увлажняется. Как только до этого не додумались производители ультразвуковых увлажнителей, непонятно. Ведь это подняло бы их продажи.
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
Ohotnik 2142
22:18
Только умолчал о равном фрейм-тайме везде, где можно. У мпня есть конфиг на 1240V3 @3,6 +24Gb 2175, толку немного. Везде, где пожелаешь - фризит. В ту же Warzone даже 60 не может идти нынче, я из свеж...
Энтузиаст показал возможности ПК на Core i5-4670K с 16 ГБ DDR3 и RX 6700 XT в популярных играх
Михаил Сидоров
22:17
Офис в кол центр превратится?
Глава SAP ожидает глобальной трансформации клавиатуры в течение трёх лет из-за развития ИИ
Dentarg
22:14
Россия большая, кругом враги, если верить этим же чиновникам, но миллиарды решили залить в "остров", который даже при минимальной заварушке первый на вылет. Или оттуда проще ворованное дальше на Запад...
«Автотор» запустил в Калининграде семь заводов по производству автокомпонентов и электромобилей
Александр Кабанов
22:10
Видел я 67 номер, слабоват был.
Второй авианосец класса «Форд» впервые вышел в море для испытаний ключевых корабельных систем
Dentarg
22:03
Только в этот бизнес тебя с улицы просто так не пустят. Опыт закапывания людей у них как раз есть.
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter