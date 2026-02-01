Сайт Конференция
Global_Chronicles
Tom's Hardware: Intel догнала AMD по надежности процессоров в отчете Puget Systems за 2025 год
Tom's Hardware изучило свежий отчет компании Puget Systems о надежности компонентов ПК. Данные за 2025 год показывают, что Intel сравнялась по надежности потребительских процессоров с AMD, а видеокарты Nvidia Founders Edition демонстрируют рекордно низкий процент брака.

Системный интегратор Puget Systems, как и каждый год прежде, поделился внутренней статистикой по отказам комплектующих. Эти цифры, на которые ссылается Tom's Hardware, не отражают картину всей отрасли, но показывают, с каким процентом брака сталкивается конкретный серьезный сборщик. Главные инсайды года: паритет между Intel и AMD и безоговорочное лидерство «референсных» видеокарт Nvidia.

Источник изображения: Shutterstock

Может быть интересно

В потребительском сегменте процессоры AMD Ryzen 9000 и Intel Core Ultra 200S показали практически идентичные результаты — около 2,5% отказов. Разница в сотые доли процента статистической погрешности. Выделяется лишь Intel Core Ultra 7 265K с выдающимся показателем в 0,77%. А вот чипы AMD с 3D-кешем (X3D) оказались заметно надежнее своих «обычных» собратьев серии 9000.

Настоящим чемпионом надежности стали видеокарты Nvidia Founders Edition. Уровень отказов в всего 0,25% — лучший результат в исследовании. За ними с небольшим отрывом следуют карты Asus и PNY. Профессиональные ускорители Nvidia серий Ada и Blackwell также показали себя отлично, за исключением одной топовой и очень «горячей» модели RTX Pro 6000 Blackwell.

Традиционно слабым звеном остаются материнские платы. Их сложность обеспечивает средний процент отказов на уровне 5-6%. Среди них, впрочем, тоже нашлись свои рекордсмены: модели от Gigabyte и Asus, где за год зафиксировали ноль или всего один сбой.

В сегментах памяти и SSD хорошо проявили себя Kingston и Samsung. А блоки питания Corsair в компактных сборках не дали ни единого отказа. 

#amd #nvidia #intel #видеокарта #процессор #tom&#x27;s hardware #надежность #puget systems
Источник: tomshardware.com
