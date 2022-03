За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Время летит быстро и вот уже готов 10-й, можно сказать, юбилейный выпуск блога "Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году". В первую очередь за это стоит сказать спасибо вам, дорогие читатели, и вашей любви к стратегиям, ведь в наше время удержать внимание в интернете на какой-то одной теме очень трудно. Список упомянутых в прошлых выпусках стратегий составил внушительные 45 штук и я уберу их под спойлер, расположив в хронологическом порядке.



Стратегии из прошлых выпусков Стратегии из прошлых выпусков реклама Command & Conquer: Red Alert 2

Command & Conquer 3: Tiberium Wars

Sid Meier’s Civilization IV

The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II

Rise of Nations: Thrones and Patriots



Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim

Empire Earth II

SpellForce: The Order of Dawn

В Тылу Врага

Rise of Nations Rise of Legends



World in Conflict

Age of Mythology

The Settlers: Heritage of Kings

Блицкриг

Command & Conquer: Generals



Казаки: Европейские войны

Завоевание Америки

Казаки II: Наполеоновские войны

SimCity 4

Homeworld



Демиурги и Демиурги II

The Guild 2: Pirates of the European Seas

Supreme Commander

Crusader Kings 2

Dungeon Keeper 2



Disciples: Sacred Lands

Black & White

Armies of Exigo

Cultures 2: The Gates of Asgard

Age of Wonders II: The Wizard’s Throne



Black & White 2

Герои уничтоженных империй

Tropico 3

Warlock: Master of the Arcane

Эадор. Владыки миров



The Settlers 7: Paths to a Kingdom

Heroes of Might and Magic IV

Kohan 2: Kings of War

Sins of a Solar Empire: Rebellion

Tropico 4



Stronghold 2

Legends of Eisenwald

Hearts of Iron III

R.U.S.E.

SpellForce 2: Shadow Wars





анонсы и реклама -160 000р на RTX 3080 ASUS -100 000р на RTX 3070 в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел В полтора раза подешевела RTX 3060 Core i7 11700 вдвое подешевел Core i3 на треть подешевел в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Ну а в ставшем уже традиционном вступительном "оффтопе", посвященном проблемам и особенностям стратегий на ПК, а так же - критериям выбора стратегий по душе, сегодня я хочу затронуть тему реиграбельности. Мы уже касались темы искусственного интеллекта в стратегиях, срока актуальности и устаревания их графики, а так же - стилей и тактик игры, но именно реиграбельность становится одним из важнейших показателей хорошей игры.

реклама

Шахматы можно считать предтечей пошаговых стратегий и рекордсменом по реиграбельности

Во-первых, это всегда показатель качества игры, тех сил и средств, что разработчики, не только программисты, но и художники и дизайнеры моделей и уровней, вложили в свой проект. Мало кто будет месяцами играть в низкокачественную стратегию: забагованную, со скудным саундтреком и невыразительной в графическом плане.

Command & Conquer 4: Tiberian Twilight - одна из худших стратегий 2010 года

реклама

Исключение из этого - инди проекты, где создателям удается малыми силами создать шедевр, который привлекает игрока не супер графикой и баталиями, в которых участвуют сотни и тысячи юнитов, а оригинальной идеей и геймплеем, который не похож на то, что вы видели уже много раз в больших стратегиях и заставляет вас думать. Например, пошаговая стратегия Into the Breach, при всей своей графической неказистости, способной генерировать сотни захватывающих тактических возможностей. Игра, кстати, получила высочайшие оценки не только от игроков в Steam, но и от игровых журналистов.

Во-вторых, стратегия, в которую интересно играть сотни, а иногда и тысячи часов, обязательно все время дает игроку пробовать что-то новое. А для этого нужно иметь возможность менять тактики игры, требуется приличный ИИ компьютерных противников, к тому же, гибко настраиваемый под ваши растущие навыки.

Нужны разные фракции с кардинально различным геймплеем и набором войск и множество карт, на которых будут происходить сражения. Идеальный пример таких игр: Heroes of Might and Magic III и Heroes of Might and Magic V, WarCraft 3: The Frozen Throne, Age of Empires II: Definitive Edition, почти все части Sid Meier's Civilization, Command & Conquer и Total War, а так же очень много глобальных стратегий, например, Europa Universalis IV и Hearts of Iron 4.

реклама

Особняком стоят стратегии, больше заточенные под игру с живым противником: серии Company of Heroes и Warhammer 40.000: Dawn of War или StarCraft II: Wings of Liberty. Но, когда стратегию делают с расчетом только на онлайн сражения, иногда в результате получают провал. Вспоминается игра Demigod 2009 года от именитых разработчиков Gas Powered Games, давших нам игры Dungeon Siege и Supreme Commander, попытавшихся попробовать себя в набирающем популярность жанре MOBA - «многопользовательская онлайновая боевая арена».

Итог - игра с отличной для своего времени графикой и концепцией, с разнообразными героями и мрачной атмосферой и динамичным игровым процессом. Но все было испорчено скудностью и однообразием доступных для боев арен, туповатым и предсказуемым ИИ, и как это не странно, слабым мультиплеером. Не помогла игре ни реклама, ни завышенные оценки игровых изданий, Игромания поставила Demigod 8.5 из 10, а Страна Игр - 9.0! Столько же они поставили игре StarCraft II: Heart of the Swarm, к примеру. Глядя сейчас на оценки многих игр тех лет, у меня возникает много вопросов к игровым журналистам.

Номер с обзором Demigod

Отдельная песня в жанре стратегий - это экономические стратегии и градостроительные симуляторы. В игры Anno 1404, 2070 и особенно 1800, серию SimCity и выросшую из нее Cities: Skylines, игры серий The Settlers и Tropico, и даже в старые добрые изометрические Caesar III и Pharaoh можно легко наиграть сотни часов даже без военных схваток с искусственным интеллектом. Эти игры берут другим - ведь контролировать то, как ваше поселение разрастается от маленькой деревеньки до огромного мегаполиса, а склады наполняются все новыми и новыми товарами, не только радует душу, но и требует все ваше внимание, полностью отключая от внешнего мира.

Majesty: The Fantasy Kingdom Sim

И сегодняшнюю подборку игр я хочу начать с уникальной игры, где под вашим контролем развивается целое фентезийное королевство, но при этом отдавать приказы героям напрямую вы не можете. В Majesty: The Fantasy Kingdom Sim, вышедшей в далеком 2000 году, вы можете только назначить награду за изничтожение монстров, а уж награду герои потом потратят в тавернах и часть вернется к вам в виде налогов, если конечно, герой выживет в схватке.

Про вторую часть этой игры, Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim, я рассказывал во второй части цикла блогов, но в 2022 году стоит обратить внимание и на первую. Ведь она доступна сегодня в виде переиздания Majesty Gold HD с адаптированной под современные разрешения графикой и выглядит очень лампово. Есть в изометрических стратегиях конца 90-х и начала нулевых особое очарование, которое не дает их графике состариться так, как это произошло с ранним 3D.

Kingdom Rush

Если уж мы затронули тему оценок игр пользователями и игровыми изданиями, то хорошим примером может стать Kingdom Rush, простая стратегия жанра Tower Defense, имеющая высочайший рейтинг обзоров в Steam - 97%! 9 из 10 ставят игре и большинство игровых изданий и хотя на фоне тех больших стратегий, что мы обсуждаем, она очень проста, но вот геймплей у игры просто захватывающий. И если вы устали от сложных стратегий, Kingdom Rush отлично подойдет для того, чтобы отвлечься, а учитывая, что к ней вышло несколько дополнений, то вам найдется, чем заняться на несколько вечеров.

Периметр

Чем хорош жанр стратегий, так это тем, что в нем можно встретить игры настолько отличающиеся друг от друга, что даже стандартное сравнение кошки с собакой здесь не подойдет. Скорее подойдет отличие инопланетной жизни от нашей, именно настолько отличается отечественная стратегия "Периметр", вышедшая в 2004 году, от, например, Kingdom Rush. "Периметр" отличалась и от большинства других RTS своего времени, ведь в ней активно применялся терраморфинг, постройка защитных куполов и боевые юниты, способные сливаться в более мощные.



Есть в "Периметре" и сложный и запутанный сюжетный режим, достойный отдельной фантастической книги, но весь потенциал игры, разработчикам из K-D Lab, поторапливаемым издателями, реализовать не удалось. Интерес к игре вспыхнул в свое время, но довольно быстро угас, но каждый любитель стратегий просто обязан сыграть хотя бы пару партий в эту одну из самых неоднозначных представительниц жанра.

Homeworld

Космические стратегии - это отдельный жанр, не слишком распространенный, но очень самобытный и захватывающий. К тому же, именно стратегии, действие которых происходит в космосе, получили максимальный эффект от перехода в полное 3D и одной из первых таких игр стала Homeworld в 1999 году. В игре вам доступны огромные космические пространства, Материнский корабль, несколько видов ресурсов и возможность постройки разных видов космических кораблей.



Вторую жизнь игре дал выпуск в 2015 году переиздания Homeworld Remastered Collection, который включает сразу обе части игры и добавляет им обновленную графику и новые спецэффекты. По мнению многих любителей космических RTS - Homeworld Remastered, эта именно та игра, с которой стоит начинать знакомство с жанром, если вы еще не пробовали игры подобного рода.

Wargame: Red Dragon

Wargame: Red Dragon - стратегия в реальном времени, сиквел игр Wargame: AirLand Battle и Wargame: European Escalation, взявшая многое от популярных в 80-е и 90-е годы игр жанра Варгейм и удачно совместившая их с элементами классических RTS. И за счет этого легким движением колесика мыши вы можете переходить от огромной глобальной карты регионов к небольшим участкам, где развивается детализированная битва в духе Company of Heroes.

Действие игры разворачивается в Азии периода 1970-1990-х годов и представлена почти вся техника, используемая в то время странами этого региона, странами Варшавского договора и НАТО. Не забыты и морские битвы с участием как юрких малогабаритных десантных амфибий, так и громадных линкоров и авианосцев.

Играя в стратегии, нетрудно потерять счет времени, что особенно сильно бьет по нашей спине, вызывая сильную усталость и провоцируя заболевания позвоночника. Поэтому хорошее кресло для геймера просто необходимо, например, популярная модель ZOMBIE DRIVER из Ситилинка.

Неплохой альтернативой выглядит A4TECH Bloody GC-370.

А вот более дорогая модель ZOMBIE VIKING KNIGHT способна дать запредельный уровень комфорта вашей спине и имеет одни из самых высоких оценок покупателей.

Пишите в комментарии, какие еще стратегии вы бы добавили в этот список?

Прошлые выпуски:

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Часть 5

Часть 6

Часть 7

Часть 8

Часть 9