Кристиан Кляйн (Christian Klein), генеральный директор компании-разработчика программного обеспечения, в интервью журналу Fortune заявил, что клавиатура в том виде, в каком мы ее знаем, может уйти в прошлое всего через три года.
Инструменты ИИ, преобразующие устную речь в текст, вскоре могут заменить классическую клавиатуру.
«Распознавание речи во многих из этих основных языковых моделей чрезвычайно мощно», — говорит Кляйн.
По его словам, «в будущем не придется вводить данные в систему, а можно будет задавать конкретные аналитические вопросы своим голосом». Технологические возможности для таких инструментов уже есть; теперь это просто вопрос реализации.