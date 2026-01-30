Классическая клавиатура практически не изменилась с момента своего изобретения. Однако благодаря ИИ она вскоре может претерпеть фундаментальную трансформацию и заменена устной речью, считает Кристиан Кляйн.

Кристиан Кляйн (Christian Klein), генеральный директор компании-разработчика программного обеспечения, в интервью журналу Fortune заявил, что клавиатура в том виде, в каком мы ее знаем, может уйти в прошлое всего через три года.



Изображение: нейросеть qwen.ai

За последние десятилетия способ работы людей в офисах претерпел коренные изменения. Однако клавиатуры в основном оставались неизменными с момента появления пишущей машинки в XIX веке. Еще в 1714 году английский инженер Генри Милль подал первый патент на инструмент, который можно было использовать для переписывания букв. Однако, по словам Кляйна, этому скоро придет конец.

Инструменты ИИ, преобразующие устную речь в текст, вскоре могут заменить классическую клавиатуру.

«Распознавание речи во многих из этих основных языковых моделей чрезвычайно мощно», — говорит Кляйн.

По его словам, «в будущем не придется вводить данные в систему, а можно будет задавать конкретные аналитические вопросы своим голосом». Технологические возможности для таких инструментов уже есть; теперь это просто вопрос реализации.