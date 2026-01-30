На фоне столь мощных снегопадов это было ожидаемо.

Последние несколько дней жители московского региона столкнулись с последствиями мощного снегопада. Заваленные снегом автомобили, нерасчищенные дворы, необходимость спускаться в перегруженное в связи с этим метро, многочасовая чистка снега на участках в частном секторе. Всё это наглядно свидетельствовало о том, что на Москву и Подмосковье обрушился не просто снегопад, а рекордный. И вот, как сообщил сегодня агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, субъективные наблюдения подтвердились реальной статистикой.

Источник изображения: ChatGPT.

По словам Вильфанда, 27, а затем 28 января в Москве были установлены рекорды количества выпавших осадков за всё время наблюдений, которые ведутся с 1879 года: 13,5 мм и 13,4 мм выпавшего снега соответственно. Кроме того, на базовой метеостанции на ВДНХ был установлен ещё один рекорд: высота снежного покрова на ней достигла 61 сантиметра. Предыдущий рекорд — 60 см — был зафиксирован в 1994 году и тоже в конце января: 30 числа. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра, такая высота снежного покрова стала возможной благодаря двум мощным снегопадам: 9 и 27—28 января соответственно.

Пока что последствия снегопада продолжают устраняться: далеко не все улицы очищены до состояния полной безопасности дорожного движения, а уж про дворы в спальных районах, где всё на совести управляющих компаний, и говорить нечего.