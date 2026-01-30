Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Москве в конце января были установлены рекорды по количеству осадков
На фоне столь мощных снегопадов это было ожидаемо.

Последние несколько дней жители московского региона столкнулись с последствиями мощного снегопада. Заваленные снегом автомобили, нерасчищенные дворы, необходимость спускаться в перегруженное в связи с этим метро, многочасовая чистка снега на участках в частном секторе. Всё это наглядно свидетельствовало о том, что на Москву и Подмосковье обрушился не просто снегопад, а рекордный. И вот, как сообщил сегодня агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, субъективные наблюдения подтвердились реальной статистикой.

Может быть интересно

Источник изображения: ChatGPT.

По словам Вильфанда, 27, а затем 28 января в Москве были установлены рекорды количества выпавших осадков за всё время наблюдений, которые ведутся с 1879 года: 13,5 мм и 13,4 мм выпавшего снега соответственно. Кроме того, на базовой метеостанции на ВДНХ был установлен ещё один рекорд: высота снежного покрова на ней достигла 61 сантиметра. Предыдущий рекорд — 60 см — был зафиксирован в 1994 году и тоже в конце января: 30 числа. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра, такая высота снежного покрова стала возможной благодаря двум мощным снегопадам: 9 и 27—28 января соответственно.

Пока что последствия снегопада продолжают устраняться: далеко не все улицы очищены до состояния полной безопасности дорожного движения, а уж про дворы в спальных районах, где всё на совести управляющих компаний, и говорить нечего.

#россия #москва #погода
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем максимально выгодный игровой компьютер зимой 2026 года в условиях заоблачных цен на ОЗУ
10
Steam Machines или Gabecube — в чем уникальная особенность устройства Valve
4
Апгрейд офисной связки до околоигровой
53
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
4

Сейчас обсуждают

Yurexxx
20:32
Тупая нейросетка qwen.ai не смогла правильно клаву нарисовать!
Глава SAP ожидает глобальной трансформации клавиатуры в течение трёх лет из-за развития ИИ
wooopggabg
20:06
Действительно, дело за малым - начать и кончить
Глава SAP ожидает глобальной трансформации клавиатуры в течение трёх лет из-за развития ИИ
swr5
20:03
Дурость, есть куча сценариев когда невозможно говорить вслух.
Глава SAP ожидает глобальной трансформации клавиатуры в течение трёх лет из-за развития ИИ
Various Artists
20:00
Не понятная статья. Вроде бы об устройстве valve для гостиной, а по сути пересказ жизни. Мне интересны устройства valve, но как только valve перестает продавать отдельные устройства, то что с поддержк...
Steam Machines или Gabecube — в чем уникальная особенность устройства Valve
Китя.
19:43
Удивительно что работает ведь этой сборке около 16 лет.
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Grandson
19:26
Коту делать нечего и все знают, что он лижет
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
lighteon
18:46
Неловко получилось, я думал, что это "он". Упс... Хотя, трапов никто не отменял в наше время +)
Апгрейд офисной связки до околоигровой
_ErOp_
18:26
запах будет бомбезный. Вы лучше варежку попробуйте постирать, не надо начинать с носка...
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
ChatoBOT
18:09
Cовсем дядюшка Зю со компашкой своей умишком тронулись, видать.
РИА Новости: Депутаты от КПРФ предложили запретить блокировку соцсетей и мессенджеров
Comandante
17:41
Не обращайте внимание, Ирэн здесь для набивания бессмысленных 15 рублёвых комментариев и срача. Как вы могли заметить она ничего умного и полезного не пишет, а только свою погань.
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter