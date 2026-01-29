За ходом испытаний наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын

Несколько дней назад в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) прошли испытания модернизованной версии 600-мм реактивной системы залпового огня (РСЗО) KN-25. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК). Источник изображения: ЦТАКВ ходе испытаний было выпущено четыре реактивных снаряда (вероятно, баллистические ракеты малого радиуса действия), которые поразили мишени в море на расстоянии в 358,5 километров от места пуска. Факт поражения целей на таком расстоянии подтверждается Объединённым комитетом начальников штабов Южной Кореи, который сообщил о запущенных недалеко от Пхеньяна ракетах, преодолевших в воздушном пространстве около 350 километров.

За ходом испытаний наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын, который подчеркнул, что «в обозримом будущем ни одна страна мира не будет способна разработать оружие такого уровня». Как утверждается в заявлении ЦТАК, KN-25 полагается на автономные системы высокоточного наведения, способные игнорировать любые внешние помехи.

Говоря о радиусе действия, следует признать, что он действительно внушительный. Однако в настоящее время большая часть современных РСЗО, включая K239 Chunmoo (Южная Корея) и M142 HIMARS (США), способны поражать цели на расстоянии более 500 километров.