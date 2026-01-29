Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В КНДР провели испытания модернизованной 600-мм РСЗО KN-25
За ходом испытаний наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын

Несколько дней назад в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) прошли испытания модернизованной версии 600-мм реактивной системы залпового огня (РСЗО) KN-25. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК).Источник изображения: ЦТАКВ ходе испытаний было выпущено четыре реактивных снаряда (вероятно, баллистические ракеты малого радиуса действия), которые поразили мишени в море на расстоянии в 358,5 километров от места пуска. Факт поражения целей на таком расстоянии подтверждается Объединённым комитетом начальников штабов Южной Кореи, который сообщил о запущенных недалеко от Пхеньяна ракетах, преодолевших в воздушном пространстве около 350 километров.

За ходом испытаний наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын, который подчеркнул, что «в обозримом будущем ни одна страна мира не будет способна разработать оружие такого уровня». Как утверждается в заявлении ЦТАК, KN-25 полагается на автономные системы высокоточного наведения, способные игнорировать любые внешние помехи.

Может быть интересно

Говоря о радиусе действия, следует признать, что он действительно внушительный. Однако в настоящее время большая часть современных РСЗО, включая K239 Chunmoo (Южная Корея) и M142 HIMARS (США), способны поражать цели на расстоянии более 500 километров.

#кндр #рсзо #kn-25
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

JayzTwoCents выявил причину оплавления разъемов 12V-2×6 – проблема вызвана некачественными кабелями
9
Российская компания UMG изготовила опытный образец 24-тонного бульдозера
+
Opex360: Франция не сможет обеспечить топливом свои вооружённые силы в случае военного конфликта
+
В Тибете обнаружены принадлежавшие правителю Туюйхунь позолоченные доспехи возрастом 1200 лет
+
Гружёный углём первый поезд с современными вагонами «Урал» отправился на Дальний Восток
1
Тайвань создаст «Объединённый центр координации огня» на фоне поставок ракет ATACMS из США
+
Компания Asus выпустит новый игровой 4K монитор ROG Strix OLED XG32UQDMS в конце этого года
+
Представлен концепт Mercedes-Benz с обеспечивающим запас хода в 12000 км в год покрытием кузова
+
Nvidia выпустила новый драйвер GeForce Game Ready версии 591.86 WHQL
2
Обновление Windows 11 KB5074109 снижает производительность и стабильность игр на картах NVIDIA
+
Clawdbot «взорвал» Силиконовую долину и смел запасы Mac mini в магазинах США
2
Цены на оперативную память DDR4 растут быстрее, чем на DDR5
5
Игры для Sony PS2 вскоре смогут запускаться на Windows без эмуляции
+
На параде в Индии представлена гиперзвуковая противокорабельная ракета LR-AShM
+
В России ведётся разработка локомотива с ядерной силовой установкой
+
YouTube-канал NJ Tech сравнил игровую производительность ПК на Ryzen 5 5600X с 16 и 32 ГБ ОЗУ DDR4
1
В Москве утверждена архитектурная концепция первой за 70 лет новой станции Кольцевой линии метро
+
Ryzen 7 9850X3D до 65% быстрее i9-14900K и обеспечивает рост fps до 2 раз на фоне Core Ultra 9 285K
14
Американские учёные представили сочетающую УЗИ и фотоакустику технологию 3D-сканирования тела
+
Учёные обнаружили муравья возрастом около 40 млн лет в куске янтаря из коллекции Гёте
+

Популярные статьи

Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
23
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
17
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
21
Обзор и тестирование старого ПК на основе Athlon II X2 215 и GeForce 9600 GT
17
От Microsoft до Microslop — американская комедия на фоне пандемии ИИ
3
Настройка выделенного сервера Project CARS 2 для игры по локальной сети
1
Апгрейд офисной связки до околоигровой
+

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
11:31
Ну никто не говорил, что альтернативный путь должен быть лёгким. Глядишь народ прокачается до уровня поднятия собственного VPN.
РИА Новости: Мессенджер MAX вошел в пятерку самых быстрорастущих сервисов мира
Comandante
11:19
Дополнительный кэш в Ryzen 7 9850X3D уже не вывозит. Достигнут предел. Очередной тупичок. Запасаемся попкорном.
Ryzen 7 9850X3D до 65% быстрее i9-14900K и обеспечивает рост fps до 2 раз на фоне Core Ultra 9 285K
Comandante
11:09
Ерунда всё это, но недалёким заходит. Скоро ни у кого не будет дома компьютера.
Ryzen 7 9850X3D до 65% быстрее i9-14900K и обеспечивает рост fps до 2 раз на фоне Core Ultra 9 285K
Comandante
11:06
" Он в любом дистрибутиве фоторужье использует ". Правильно и делает, вы все равно тупой ничего понять не можете. Галиматью бестолковую только пишите.
Обзор и тестирование старого ПК на основе Athlon II X2 215 и GeForce 9600 GT.
Chihonya
11:01
У тебя же мать на DDR 4, как ты туда пятую ставить собрался?)
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
Chihonya
11:00
Ага, расскажи, разница огромная, как раз на 5600х просадки и случаюся, а на X3D нет, говорю как юзавший и то и другое.
Ryzen 7 9850X3D до 65% быстрее i9-14900K и обеспечивает рост fps до 2 раз на фоне Core Ultra 9 285K
Chihonya
10:56
Ща придет Китяй и скажет вы все врети)
Ryzen 7 9850X3D до 65% быстрее i9-14900K и обеспечивает рост fps до 2 раз на фоне Core Ultra 9 285K
Chihonya
10:54
В некоторых играх, падение частоты кадров катастрофическое, если игра жрет больше 8-ми гигов, говорю как обладатель карт с 8-12-16 Гб, да, чип у тишки мощнее, но когда начинается упор в память-беда ср...
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
Comandante
10:51
Такое ощущение, что на западе ни кто за себя воевать не хочет и не может. Все хотят, что бы за кого-то, кто-то вписался. На лицо полная деградация западного общества вслед за их элитами. Западная евро...
Швеция ведёт переговоры с Францией и Британией о расширении их ядерных гарантий
ExtenZ
10:49
тупо сверху, если еще БП - модулный - сказка!
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter