Владелец материнской платы Asus столкнулся с трудностями в процессе ремонта устройства по гарантии.

Некоторые владельцы комплектующих производства Asus неоднократно жаловались на случаи отказа компании ремонтировать устройства по гарантии по ряду причин, в том числе и в связи с косметическими дефектами, не влияющими на функциональность, а в свежей истории, опубликованной участником платформы Reddit, ситуация повторяется, пишет издание Wccftech.

По словам пользователя MoumouMeow, представители компании Asus отказались от продолжения ремонта его материнской платы, сославшись на косметическое повреждение и запросив за его устранение 45 долларов США.

Интересно, что первоначальная проблема была вовсе не в этом, а после того, как владелец матплаты попросил устранить заявленную им неполадку, не отвлекаясь на внешние дефекты, не влияющие на работоспособность устройства, сотрудники Asus указали, что системная плата не загружается, а клиент отказался от дальнейшего ремонта.

Как отмечает пострадавший пользователь, представители Asus попросту сфабриковали утверждение об отказе ремонта со стороны владельца, а чуть позже заявили, что проблема уже решена, хотя это не соответствовало действительности, поэтому доверие к компании подорвано, в результате чего он даже подумывает продать свою ROG Ally.

Отмечается, что ранее после критики со стороны экспертов Gamers Nexus компания Asus заявила о пересмотре своей политики по требованию ремонта косметических дефектов, не влияющих на функциональность, хотя новый случай пользователя MoumouMeow указывает на то, что данная практика до сих используется.