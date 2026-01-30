Сайт Конференция
kosmos_news
Второй авианосец класса «Форд» впервые вышел в море для испытаний ключевых корабельных систем
После многочисленных задержек авианосец USS John F. Kennedy («Кеннеди»), второй американский авианосец класса «Форд», отправился на свои первые ходовые испытания.

Авианосец USS John F. Kennedy («Кеннеди») 28 января покинул порт Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния. Корабль, обозначенный как CVN-79, направляется на свои первые ходовые испытания. В ходе этих испытаний впервые в море будут проверены ключевые корабельные системы и компоненты авианосца. Первоначально завершение строительства авианосца «Кеннеди» было запланировано на 2018 год, после того как работы начались в феврале 2011 года.Изображение: нейросеть qwen.aiЕще в конце 2012 года ввод в эксплуатацию был отложен до 2022 года. В настоящее время есть надежда, что «Кеннеди» будет передан ВМС США в марте 2027 года, хотя уже ходят слухи, что это произойдет не раньше июля 2027 года.
Изображение: скриншот x.com/AirAssets«Кеннеди» — второй американский авианосец, носящий это имя. Первый, USS John F. Kennedy (CV-67), принадлежал к типу Kitty Hawk («Китти Хок»). Он находился в строю с 1968 по 2007 год. Авианосцы типа «Китти Хок» имели традиционные силовые установки. Их водоизмещение достигало 83 000 тонн, поэтому они считаются супер-авианосцами. Эта категория используется, когда водоизмещение превышает 75 000 тонн.

Эта масса сделала авианосцы класса Kitty Hawk крупнейшими боевыми кораблями с обычными двигателями — до 2009 года, когда USS Kitty Hawk, последний оставшийся корабль этого класса, был выведен из эксплуатации. Теперь этот титул принадлежит авианосцу «Фуцзянь» (Fujian), третьему и на сегодняшний день крупнейшему авианосцу Китая. Водоизмещение Fujian составляет до 85 000 тонн.

Новый «Кеннеди» принадлежит к классу Gerald R. Ford, новейшим авианосцам в составе флота США. Их водоизмещение составляет 100 000 тонн. На борту достаточно места для более чем 75 самолетов и вертолетов. Два ядерных реактора обеспечивают скорость более 56 км/ч (30 миль/ч). Планируется, что авианосцы класса «Форд» будут находиться в эксплуатации до 90 лет.

«Кеннеди» — второй корабль этого класса. Первый, авианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78), был введен в строй в 2017 году. Третий авианосец класса «Форд», USS Enterprise (CVN-80), планируется ввести в эксплуатацию к 2030 году.

Сообщается, что задержки в строительстве «Кеннеди» были связаны с внедрением улучшений. Поскольку USS Gerald R. Ford был первым кораблем этого класса, были обнаружены некоторые проблемы на начальном этапе. Например, авианосец «Кеннеди» будет оснащен радаром AN/SPY-6(V)3, поскольку двухдиапазонный радар «Форда» оказался слишком ненадежным.

#сша #флот #авианосец #кеннеди #kennedy
Источник: x.com
