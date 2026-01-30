Авианосец USS John F. Kennedy («Кеннеди») 28 января покинул порт Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния. Корабль, обозначенный как CVN-79, направляется на свои первые ходовые испытания. В ходе этих испытаний впервые в море будут проверены ключевые корабельные системы и компоненты авианосца. Первоначально завершение строительства авианосца «Кеннеди» было запланировано на 2018 год, после того как работы начались в феврале 2011 года.
«Кеннеди» — второй американский авианосец, носящий это имя. Первый, USS John F. Kennedy (CV-67), принадлежал к типу Kitty Hawk («Китти Хок»). Он находился в строю с 1968 по 2007 год. Авианосцы типа «Китти Хок» имели традиционные силовые установки. Их водоизмещение достигало 83 000 тонн, поэтому они считаются супер-авианосцами. Эта категория используется, когда водоизмещение превышает 75 000 тонн.
Эта масса сделала авианосцы класса Kitty Hawk крупнейшими боевыми кораблями с обычными двигателями — до 2009 года, когда USS Kitty Hawk, последний оставшийся корабль этого класса, был выведен из эксплуатации. Теперь этот титул принадлежит авианосцу «Фуцзянь» (Fujian), третьему и на сегодняшний день крупнейшему авианосцу Китая. Водоизмещение Fujian составляет до 85 000 тонн.
Новый «Кеннеди» принадлежит к классу Gerald R. Ford, новейшим авианосцам в составе флота США. Их водоизмещение составляет 100 000 тонн. На борту достаточно места для более чем 75 самолетов и вертолетов. Два ядерных реактора обеспечивают скорость более 56 км/ч (30 миль/ч). Планируется, что авианосцы класса «Форд» будут находиться в эксплуатации до 90 лет.
«Кеннеди» — второй корабль этого класса. Первый, авианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78), был введен в строй в 2017 году. Третий авианосец класса «Форд», USS Enterprise (CVN-80), планируется ввести в эксплуатацию к 2030 году.
Сообщается, что задержки в строительстве «Кеннеди» были связаны с внедрением улучшений. Поскольку USS Gerald R. Ford был первым кораблем этого класса, были обнаружены некоторые проблемы на начальном этапе. Например, авианосец «Кеннеди» будет оснащен радаром AN/SPY-6(V)3, поскольку двухдиапазонный радар «Форда» оказался слишком ненадежным.