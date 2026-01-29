Компания получила многочисленные заказы на Iron Fist для размещения на бронетехнике

Компания Elbit Systems (Израиль) ещё в 2010-х начала поставлять системы активной защиты Iron Fist («Железный кулак»), которые можно установить на различную бронетехнику, включая танки M1 Abrams, Leopard 2 и боевые машины пехоты M2 Bradley. Изначально система рассматривалась как способ защит от противотанковых управляемых ракет и снарядов, но появление на поле боя FPV-дронов расширило спектр целей. Уже как несколько лет Elbit Systems получает многочисленные контракты от стран НАТО на поставку Iron Fist, поскольку доказала способность системы перехватывать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Однако этому не было официального подтверждения, за исключением заявлений компании. Источник изображения: Elbit SystemsИзраильская компания решила исправить ситуацию, разместив на своём YouTube-канале рекламный ролик, где демонстрирует перехват FPV-дрона с помощью Iron Fist. На опубликованных кадрах можно заметить, как боевая машина пехоты Namer, оснащённая системой активной защиты, успешно перехватывает рядом находящийся квадрокоптер. Одним из преимуществ Iron Fist, подтверждающим её эффективность, является возможность поражения цели без прямого попадания (подрыв в воздухе рядом с целью).

При этом Elbit Systems не раскрывает, какую работу ей пришлось проделать, чтобы Iron Fist мог перехватывать не только противотанковые ракеты, но и FPV-дроны. Механизм полёта этих видов вооружения значительно отличается, из-за чего те же дроны, обладающие манёвренностью, могут стать более тяжёлой для перехвата целью. Только в этом году Elbit Systems получила контракты на поставку Iron Fist от США (228 миллионов долларов на оснащение БМП M2 Bradley) и BAE Systems Hägglunds (для интеграции с CV90).