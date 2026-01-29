Сайт Конференция
Блоги
This_is_the_way
Адмирал ВМС США заявил о критической необходимости истребителя F/A-XX для противодействия Ирану
Адмирал ВМС США Дэрил Колдл (Daryl Caudle) заявил, что распространение современных ПВО, в том числе у Ирана, делает критически важным создание стелс-истребителя F/A-XX для замены устаревающих F/A-18 Super Hornet.

Начальник военно-морских операций ВМС США адмирал Дэрил Колдл заявил, что глобальное распространение современных систем ПВО требует ускорения разработки палубного истребителя F/A-XX. По его мнению, способность действовать «с безнаказанностью» на нестелс-самолетах, таких как F/A-18E/F Super Hornet, быстро исчезает даже в конфликтах с региональными державами, подобными Ирану.

Концепт F/A-XX от Northrop Grumman. Источник: https://www.twz.com/

Колдл выступил на конференции Apex Defense в Вашингтоне 28 января. Он отметил, что F/A-XX — ключевой элемент для будущего авиакрыла и нанесения массированных ударов. Особую важность представляет способность самолета управлять группами ведомых беспилотников (CCA). Однако главным доводом стала растущая доступность технологий ПВО. Этому способствует сотрудничество между Китаем, Россией, Ираном и КНДР, а также каналы передачи военных технологий. В качестве примера он привел возможный кризис с Ираном через 10 лет, когда его ПВО сможет эффективно противостоять современным F/A-18.

Опыт последних лет на Ближнем Востоке подтверждает эти оценки. Хуситы в Йемене, используя относительно простые средства ПВО иранского производства, неоднократно создавали угрозу для самолетов 4-го и 5-го поколения и сбили несколько десятков американских БПЛА MQ-9 Reaper. Высокую эффективность показали мобильные комплексы и ракеты с инфракрасными головками самонаведения, переделанные из класса «воздух-воздух». Такие пассивные средства не зависят от стелс-технологий и сложны для обнаружения.

Иран строит свою ПВО по схожей концепции: мобильность, инфракрасные каналы наведения и сетецентричность. Эти тенденции отражают общемировое развитие средств противовоздушной обороны. Будущие интегрированные сети ПВО смогут эффективно противостоять любым воздушным угрозам, а порог входа в эти технологии продолжит снижаться.

Таким образом, F/A-XX рассматривается ВМС США как глобальное решение для сохранения боевой эффективности авианосных групп в условиях повсеместного насыщения театра военных действий современными ПВО. Программа находится в стадии концептуальной разработки; за контракт конкурируют Boeing и Northrop Grumman. Решение Конгресса по финансированию на фоне параллельного развития истребителя ВВС F-47 остается под вопросом.

#сша #иран #пво #хуситы #вмс #противовоздушная оборона #f/a-xx #loyal wingman #верный ведомый #collaborative combat aircraft (cca)
Источник: twz.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter