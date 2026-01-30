Сайт Конференция
kosmos_news
Генеральный директор Apple Тим Кук предупреждает о дефиците чипов для своих устройств
Не исключено, что iPhone станут дороже, при этом в праздничном квартале продажи смартфонов выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

После неожиданно сильного рекордного квартала для своих iPhone, Apple испытывает трудности с обеспечением достаточного количества чипов. В настоящее время невозможно предсказать, как быстро удастся преодолеть проблемы с поставками, заявил генеральный директор Тим Кук (Tim Cook). В праздничном квартале продажи iPhone выросли на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 85,3 миллиарда долларов.
Изображение: нейросеть qwen.ai«Потрясающий» спрос на устройства новой серии превзошел собственные ожидания Apple, поэтому компания завершила год лишь с низким уровнем запасов смартфонов, сказал Кук. Теперь Apple нужно больше чип-систем, но производители проявляют «меньшую гибкость», чем обычно, в отношении дополнительных заказов, отметил Кук.

Apple, вероятно, столкнется с растущим спросом на чипы для искусственного интеллекта, особенно от Nvidia. Они производятся — как и чип-системы для iPhone и других компьютерных технологий Apple — на заводах тайваньского контрактного производителя TSMC, который достигает пределов своих производственных мощностей.

Ускоренное расширение центров обработки данных для искусственного интеллекта в настоящее время приводит к росту цен на микросхемы памяти, которые Apple также нуждается в больших количествах для своих устройств. Компания известна заключением долгосрочных соглашений с поставщиками.

Кук заявил, что повышение цен в прошлом квартале оказало лишь «минимальное» влияние на маржу Apple. Он добавил, что в текущем квартале эффект будет «несколько сильнее». Во время телефонной конференции по итогам отчетного периода аналитик спросил, может ли Apple также повысить цены, чтобы компенсировать более высокие затраты. «Я бы не хотел спекулировать на этом», — ответил Кук.

Компания некоторое время не публиковала данные о продажах iPhone. Однако она заявила, что в прошлом квартале достигла лучших показателей продаж на сегодняшний день, особенно в США, Западной Европе и Китае. По данным рыночных аналитиков, в прошлом году Apple превзошла Samsung, многолетнего лидера рынка смартфонов.

#apple #iphone #чипы #тим кук
Источник: businessinsider.com
