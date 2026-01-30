В Калининграде состоялся запуск первой очереди нового промышленного кластера компании «Автотор». По информации «Российской газеты», открытие семи заводов позволит организовать полный цикл выпуска ключевых компонентов для автомобилей.
Запущенные предприятия войдут в единую производственную систему. Среди них — заводы по выпуску автомобильных сидений, выхлопных систем, пластиковых деталей и оборудования для других заводов. Отдельные мощности будут специализироваться на производстве электроники, тяговых электродвигателей и компактных электромобилей.
По словам министра промышленности и торговли Антона Алиханова, общий объем частных инвестиций в этот проект составил 28,5 миллиарда рублей (видео можно посмотреть на Телеграм-канале ВЕСТИ). При этом почти половину этой суммы — около 14 миллиардов — составили займы от государственного Фонда развития промышленности. Министр выразил надежду, что предприятия кластера смогут работать не только на «Автотор», но и поставлять компоненты другим российским автопроизводителям.