В Калининграде состоялся запуск первой очереди нового промышленного кластера компании «Автотор». По информации «Российской газеты», открытие семи заводов позволит организовать полный цикл выпуска ключевых компонентов для автомобилей.

Запущенные предприятия войдут в единую производственную систему. Среди них — заводы по выпуску автомобильных сидений, выхлопных систем, пластиковых деталей и оборудования для других заводов. Отдельные мощности будут специализироваться на производстве электроники, тяговых электродвигателей и компактных электромобилей.