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10 неизбитых ретро игр, в которые должен поиграть каждый уважающий себя геймер

Мы физически не можем пройти все игры, но некоторые из них, которые в свое время были прорывом в жанре, стоят того, чтобы познакомиться с ними даже в 2021 году.
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Каждый из нас, геймеров, начинал свое знакомство с миром игр в разное время и имея доступ к разным играм. Да и на то, чтобы поиграть во все лучшие игры своего времени, нужна уйма времени и сил. В результате многие геймеры моложе 30 лет пропустили огромный пласт игр, которые в свое время открыли новые жанры в игрострое, или перевернувшие уже имеющиеся.

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Я решил составить список игр, поиграв в которые, вы расширите свой кругозор и увидите фундамент, на котором стоит игровая индустрия нашего времени. Я постараюсь избежать в этом списке игр, которые у всех на слуху уже много лет, такие как Heroes of Might and Magic III, Doom, Diablo II, StarCraft или Fallout 2, ведь про них в игровых статьях и видеообзорах постоянно всплывает масса информации и отсылок.


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Planescape: Torment, отличная, но не особо популярная RPG от создателей Fallout 2, выпущенная в 1999 году

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Проблемой для геймера 2021 года может стать и устаревшая графика в ретро играх, которая зачастую даже не поддерживает широкоформатные разрешения. Но, по своему опыту, могу сказать, что стоит дать игре хотя бы 20-30 минут на то, чтобы увлечь вас. Если игре не хватает этого времени, что же, не судьба. Но если геймплей вас затянет, то вы сможете получить игровой опыт, которому нет аналогов в наше время.

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Ведь игры с уровнем насилия, подобным Carmageddon, или с шутками из Duke Nukem 3D - "I'll rip your head off and shit down your neck", уже вряд ли появятся в наше политкорректное время. Еще нельзя не отметить гораздо большую хардкорность игр 90-х годов. В те времена игра не вела игрока за ручку, автоматически сохраняя его игровой процесс, подлечивая здоровье и показывая на карте место выполнения квеста.

Давайте с "Кармагеддона" и "Дюка Нюкема" и начнем этот список.

Carmageddon

Нашумевшая в свое время гонка на выживание, где вам приходилось не только быстро ехать, но и сражаться с оппонентами и давить зазевавшихся прохожих, вышла в 1997 году. Даже для 90-х годов уровень жестокости в игре был высок и в версии для Германии пешеходов заменили на роботов, а в версии для Великобритании - на зомби. 

А в Бразилии, стране с зашкаливающем уровнем уличной преступности, Carmageddon и вовсе запретили. Видимо, испугались, что игра станет последней каплей, которая столкнет Бразилию в полную анархию. Тем не менее, игра полюбилась и прессе, и игрокам, и в 1998 году вышла вторая часть - Carmageddon 2: Carpocalypse Now.


Duke Nukem 3D

Duke Nukem 3D - вышедшее в 1996 году продолжение серии популярных двухмерных платформеров про Дюка Нюкема, специального агента правительства США, сражающегося с агрессивными инопланетянами. Несмотря на то, что игра использовала псевдотрёхмерные коридоры в стиле Doom, графическая реализация получилась намного более продвинутой, и игра претендует на роль прародителя многих современных шутеров вместе с Quake.

Duke Nukem 3D отличает удалая атмосфера - истребление инопланетян из разного оружия сопровождается шуточками, а "Могучий пинок дюка" в качестве оружия был незаслуженно обойден вниманием во многих шутерах, вышедших позднее. Пинок в качестве эффективного оружия был использован в Dark Messiah of Might and Magic и в серии Assassin’s Creed.

Пройти Duke Nukem 3D стоит для того, чтобы понять, что корни современных шутеров начинаются не с Half-Life, и даже не с Quake.


Baldur's Gate

Эпических масштабов RPG, в которой вам предстоит взять под управление партию героев. В игре используется вторая редакция AD&D - правил и механик для настольных игр, в которой шансы на удачный удар или заклинание определяются броском виртуальных кубиков.

AD&D используется в том или ином виде во множестве отличных RPG, от Dragon Age и до Neverwinter Nights 2, и дает возможность создать сложную и глубоко проработанную боевую систему. В Baldur's Gate вас ждет множество квестов, огромный мир и нелинейный сюжет, и поиграв в нее, вы поймете, чем вдохновлялись авторы Divinity: Original Sin, Tyranny или Pillars of Eternity.


Thief: The Dark Project

Игра про профессионального вора, промышляющего в мире, где действует магия вместе с развитыми технологиями 19 века. Богатый воровской арсенал и разные способы прохождения уровней у Thief: The Dark Project впоследствии копировали многие стелс-шутеры. Игра вышла в 1998 году и для своего времени имела достойную графику, а сейчас ее можно улучшить HD-текстурами.


X-COM: UFO Defense

Тактическая игра 1994 года, которая сочетает в себе симулятор строительства и управления, пошаговую стратегию и тактическую ролевую игру. X-COM: UFO Defense стала не только фундаментом многочисленных игр серии X-COM, но и дала игрокам понять, какой должна быть отличная "тактика". В игре вам предстоит бороться с инопланетянами не только на поле битвы, но и отстраивая базы, изучая новые технологии и управляя финансами.


Worms

Если X-COM: UFO Defense для вас слишком сложна, то для нее есть прекрасная замена, в которую можно играть вдвоем на одном ПК, и которая способна затянуть надолго даже в 2021 году. Это Worms - тактическая стратегия 1995 года, где вам нужно взять под управление отряд червячков с разнообразным арсеналом и начать сражаться с червячками противника. Игра очень веселая, простая и сложная одновременно.

У игры было множество продолжений, и уже в Worms Armageddon 1999 года графика стала намного приятнее и вполне пристойно выглядит даже в наше время.


Caesar III

Caesar III - сложная градостроительная стратегия, в которой вам предстоит отстроить город в древнеримскую эпоху, учитывая множество самых разнообразных факторов: городской бюджет, экономические ресурсы, положение города на местности, наличие или отсутствие рынков сбыта сырья и товаров. Для 1998 года игра имеет потрясающе детализированную двухмерную графику, которую многие считают венцом развития 2D-графики в стратегиях.


Jagged Alliance 2

Тактическая ролевая игра с элементами стратегии, вышедшая в 1999 году, и многими любителями "тактик" считающаяся лучшей игрой в жанре. В игре вам предстоит взять под управление Энрико Чивалдори - наследника престола страны Арулько, и группу наемников, которая будет помогать ему свергать диктаторшу, захватившую престол.

Уникальна в игре система психологической атмосферы в команде и сложные личностные особенности наемников. Интересные бои дополняются не менее интересной ролевой системой, где вы будете прокачивать наемников, а также заботится об экономике и экипировке отряда.


Golden Axe III

Думаю, стоит разбавить список игр чем-нибудь более простым и древним. Например, аркадной игрой Golden Axe III, вышедшей в 1993 году и ставшей венцом развития двухмерных игр серии Golden Axe.

Вам доступны несколько героев, огромный мир игры, разнообразные приемы и даже нелинейные локации. Если вы не застали подобные игры, то обязательно стоит ознакомиться с лучшими из них, которые выходили в начале 1990-х годов.


Петька и Василий Иванович спасают галактику

Еще один жанр игр, потерявший свою популярность к концу 1990-х - это квесты. Отечественные игроделы особенно отметились на этом поприще, выпустив массу квестовых игр. Особенно запомнилась мне Петька и Василий Иванович спасают галактику, игра, наполненная юмором до абсурда, играя в которую, ощущаешь себя попавшим в анекдот про Василия Ивановича Чапаева.

Популярность подобных игр была подобна вспышке - когда ПК уже могли рисовать качественную многоцветную графику, но еще с трудом "тянувшие" 3D. А конец 1990-х и всплеск популярности шутеров и сложных RPG поставил точку в истории квестов на ПК. Они стали очень узким, нишевым продуктом, не пользующимся особым спросом и совершенно не приносящим прибыли авторам.



Квесты и платформеры 1990-х неплохо шли даже на самых слабых ПК тех лет

Но для общего развития стоит поиграть в подобные квесты хотя бы полчасика, чтобы иметь представление, что это за игры. 

Вот такой список неизбитых ретро игр у меня получился. Пишите в комментарии - играли ли вы в какие-нибудь из них? И какие игры 1990-х добавили бы в этот список?

Большинство игр из этого списка имеют HD-моды, переиздания и поиграть в них с комфортом можно будет и на современном ПК под Windows 10. Про такие моды я писал в цикле блогов "Легендарные игровые шедевры прошлых лет, которым фанаты дали вторую жизнь".

Окунутся в мир ретро игр можно и без ПК, достаточно купить игровую консоль с встроенными играми, которых очень много продается в Ситилинке. Например - RETRO GENESIS.

Или RETRO GENESIS Gopher.








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