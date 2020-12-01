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10 самых захватывающих игр жанра экшен последних 10 лет

Игры жанра экшен позволяют нам быстро погрузиться в игровой мир, в отличие от RPG и стратегий. Давайте вспомним лучшие из них за последнее десятилетие.
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Темп современной жизни многим игрокам не оставляет времени на вдумчивое и долгое погружение в мир игры, знакомство с ее правилами и ограничениями. Чтобы разобраться с нюансами новой стратегии или только создать персонажа в RPG-игре, иногда уходит час времени.

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А вот игры жанра экшен позволяют сразу погрузиться в мир игры, и уже через 10 минут вы будете лихо отстреливать монстров и продвигаться по уровням. Такие игры идеально подходят для того, чтобы поиграть полчасика перед сном после тяжелого трудового дня.


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Но эта быстрота знакомства с игрой не означает, что мир и сюжет игры будут примитивны, времена таких игр прошли и сегодня хороший экшен - это захватывающий фильм с вами в главной роли. 2020 год заканчивается и сейчас удобно подвести игровые итоги, вспомнив лучшие экшены за период времени 2010-2020 гг.

Grand Theft Auto V

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Уже несколько лет GTA V удерживает вершины игровых хит-парадов. Игра получилась отличная и лучшая в серии - с огромным открытым миром, интересными героями, захватывающей "боевкой" и с безупречными возможностями вождения автомобилей. 

Игра продана гигантским тиражом - 125 млн. копий на разных устройствах, и принесла разработчикам из Rockstar огромные прибыли. GTA V стала и самой дорогой в разработке игрой, ее бюджет составил 256 млн. долларов.

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Прелесть GTA V в том, что вы можете играть совершенно без сюжета, выбрав понравившуюся машину, оружие и отправиться искать приключения в огромном городе. Я давно играю в GTA V именно в таком режиме и она мне не надоедает.


Batman: Arkham City



Batman: Arkham City - без преувеличения, лучшая игра по вселенной Batman всех времен. После успеха игры Batman: Arkham Asylum, вышедшей в 2009 году, разработчики - Rocksteady Studios, решили сделать следующую игру про Бэтмена лучше во всем, и им это удалось.

Мир игры стал больше в пять раз, сюжет - еще более захватывающим, а графика - более продвинутой. Вам предстоит сражаться со злодеями Аркхема и в виде Бэтмена, и в виде Женщины-кошки.

Red Dead Redemption 2



Этот вестерн с большим открытым миром получил отличные отзывы прессы, любовь игроков, а разработчикам - Rockstar Studios, принес огромные прибыли. В RDR 2 вы можете побыть бандитом на Диком Западе и вам дается огромная свобода действий: перестрелки, ограбления, охота, скачки и коллекционирование редких сокровищ.

Игру отличает тщательность проработки деталей в огромном открытом мире, уникальные и харизматичные NPC,  реалистичные мелочи, которые позволяют вам вжиться в роль. Например, каждое оружие ведет себя по-разному и может заклинить в самый ответственный момент.
Все это делает RDR 2 не просто отличным экшеном, но и лучшей в истории игрой про Дикий Запад.

BioShock Infinite



Яркая и уникальная игра в атмосфере стимпанка и научной фантастики. Третья по счету часть игр "Биошок" и самая лучшая в серии, в которой вы окажетесь в огромном летающем городе, с очень недружелюбно настроенными жителями.

BioShock Infinite даже сейчас, спустя семь лет после выхода, радует глаз отличной графикой с потрясающей работой художников. В BioShock Infinite отлично проработаны  детали, которые дают вам возможность погрузиться в мир игры: монументальные здания с шикарным интерьером и экстерьером, уникальной музыкой, звучащей из радиоприемников и характерные NPC.

Но главное в игре - захватывающий сюжет, который, будучи дополненным ураганным экшеном, не даст вам заскучать при прохождении игры.

Dishonored



Эта игра очень напоминает BioShock Infinite уникальной, но гораздо более мрачной атмосферой. Действие происходит в огромном мегаполисе, переживающим эпидемию чумы. В этом мире магия используется вместе с технологией, а дополняется все отличными стелс-возможностями. 

Ваши действия будут очень заметно влиять на варианты развития сюжета игры, а уровни игры отличаются нелинейностью. Дополняет все это отличный сюжет и качественно проработанная боевая система с RPG-элементами. Если вы по каким-то причинам пропустили эту игру, то я настоятельно рекомендую вам пройти ее.

Far Cry 3



Действие игры происходит в открытом мире на огромном тропическом острове. Вам дается огромная свобода действий, в игре можно: охотится, искать сокровища, участвовать в гонках, плавать, летать и кончено же, воевать с бандитами с помощью множества уникального оружия.

Для своих лет этот экшен с RPG-элементами был революционным и новаторским, а идеи, реализованные в нем, почти без изменений стали использоваться в Far Cry 4 и Far Cry 5, а так же во многих подобных играх.

Игру отличает и шикарная графика, которая не слишком требовательна к "железу" ПК, так что пройти ее вы сможете даже на офисном компьютере. 

Black Mesa


Black Mesa - это ремейк знаменитой игры Half-Life, выпущенной в далеком 1998 году. Работа над игрой заняла целых восемь лет, а началась как пользовательская модификация, но результат получился впечатляющим. Старый добрый Half-Life разработчики досконально перенесли на новый движок, не растеряв ни атмосферу игры, ни ее динамику.

Black Mesa на новом движке выглядит отлично, как и Half-Life в 1998 году, ведь когда мы проходили ее на Pentium II и Pentium MMX, она выгляделя прорывом в области графики. Если вы хотите вспомнить приключения Гордона Фримена, то Black Mesa - это отличный вариант.

Метро 2033



Постапокалиптические игры пользуются особенным успехом на территории СНГ и Метро 2033, созданная по основам одноименной книги Дмитрия Глуховского, уже 10 лет присутствует в первых строчках игровых хит-парадов.

В игре вам предстоит выживать после атомной войны на территории "подземки", бороться с мутантами и бандитами, экономя каждый патрон. Добавьте к этому добротный сюжет, интересное оружие, мрачную атмосферу и неплохую, даже на сегодняшний день, графику, и вы поймете, почему даже Metro Exodus не смогла добиться такой популярности.

Metro: Last Light



Это продолжение игры Метро 2033, которое вышло спустя три года и получило не меньшую признательность игроков и высокие оценки игровых изданий. Продолжение приключений Артема в постапокалиптическом мире даст вам более продвинутый сюжет, много уникального оружия, и отличную графику.

Разработчики постарались на славу, и игра получилась отличная. Если вы устали от игр серии Fallout и S.T.A.L.K.E.R., а душа просит радиации, мутантов и много оружия, то Метро 2033 и Metro: Last Light - то, что надо.

Wolfenstein: The New Order



Продолжение приключений капитана Уильяма Бласковица перенесет вас в альтернативный 1960 год, в мрачный и антиутопический мир, контролируемый нацистким режимом. Игру отличает динамика, отличный сюжет и харизматичные персонажи, много разнообразнейшего оружия, и графика, которая и сейчас, спустя шесть лет после выхода игры, выглядит современной.

Игра вдохнула новую жизнь в серию и получила несколько продолжений. Но именно Wolfenstein: The New Order, наряду с Return to Castle Wolfenstein, из далекого 2001 года, стала для многих игроков лучшим "вольфинштейном".


Вот такая десятка шутеров у меня получилась на основе отзывов игровой прессы и оценок игроков. Любая из этих игр затянет вас на несколько вечеров и подарит массу положительных эмоций, которых стало так мало в 2020 году.

Пишите в комментарии, какие шутеры вы добавили бы в этот список?


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