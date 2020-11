Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В первую и вторую часть блога "10 великолепных игр" не попали некоторые отличные игры и это не давало мне покоя. В самом деле, как можно было пропустить Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura, который я прошел уже около пяти раз полностью и раза 3-4 не до конца?

реклама

В этом блоге я расскажу еще о некоторых из моих любимых игр, которые я регулярно перепрохожу, и давайте с Арканума и начнем.

Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura

Игра от Troika Games, в которую вошли создатели знаменитых Fallout и Fallout 2 Леонард Боярский и Тим Кейн, по атмосфере разительно отличающаяся от большинства RPG.

анонсы и реклама RTX 4000 в Ситилинке 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Большой открытый мир, смесь магии и технологии, прекрасная музыка - все в Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura цепляет, оставляет след в душе и заставляет возвращаться в игру снова и снова.

реклама





Dark Messiah of Might and Magic

Ураганный экшен с элементами RPG, вышедший в 2006 году, до сих пор имеет много преданных поклонников. Я прохожу его раз в два-три года, и скорее всего начну проходить снова после этого блога. Благо времени на прохождение нужно не так уж и много.

реклама

Изюминка игры - в физике, которую только начали внедрять в играх в то время. Пнуть врага, чтобы он отлетел на острые колья или упал в пропасть - в 2006 году было в новинку.





Mafia 2

реклама

Mafia 2 была выпущена 10 лет назад и сразу стала любимой игрой многих геймеров. В игре отлично передано время 1940-х и 1950-х годов и атмосфера гангстерской жизни. Хороший повод перепройти игру - выход в 2020 году ремастера Mafia II: Definitive Edition.





FlatOut: Ultimate Carnage

Не стоит забывать в этом блоге и гонки. Одной из моих любимых игр-гонок стала FlatOut: Ultimate Carnage, расширенное переиздание FlatOut 2 в новой графике. Такого драйва и динамики в гонках я больше не встречал. Особую атмосферу создает разрушаемое окружение, создающее ощущение хаоса во время гонки.

Игра до сих пор выглядит неплохо в графическом плане и я регулярно играю в нее. Заменить ее на моем ПК так и не смогли другие подобные гонки и даже продолжение FlatOut 4: Total Insanity.

И FlatOut: Ultimate Carnage так и остается одной из моих любимых гонок.





Need for Speed: Porsche Unleashed

Еще одна гонка, в которую я играю уже почти 20 лет, это Need for Speed: Porsche Unleashed. Игра посвящена автомобилям Porsche и является одной из самых хардкорных в серии игр "Need for Speed".

Игра довольно сильно устарела графически, но я раз в три-четыре года прохожу в ней карьеру из-за ностальгических воспоминаний и приятной атмосферы.





Far Cry

Игра Far Cry тоже достойна упоминания в этом блоге. В свое время это был прорыв и по графике и по геймплею, а большие локации создавали ощущение открытого мира. В начале этого года я перепрошел Far Cry уже в пятый или шестой раз.





Crysis

Crysis в свое время произвел еще больший фурор, чем Far Cry. Игра подняла планку графики для ПК игр на недосягаемую для конкурентов высоту. Интересу игре придает и отлично реализованная механика силового костюма с переключением способностей.

Запустив Crysis сейчас, вы будете удивлены, насколько современно он выглядит. Продолжение игры, Crysis Warhead, получилось не хуже оригинала и я обычно прохожу обе игры, одну за другой.

В этом году вышел Crysis Remastered, но получился ремастер довольно спорным. Я считаю, что наплыв ремастеров и переизданий в последние годы говорит о кризисе идей в разработке ПК игр.





Warhammer 40.000: Dawn of War - Soulstorm

Третье по счету дополнение к знаменитой стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War, которое стало завершающем в развитии этой RTS. Я очень много наиграл и в оригинальную Dawn of War, и в дополнение Dark Crusade, но теперь, когда хочу поиграть в эту замечательную стратегию, устанавливаю Soulstorm.

В мире стратегий за прошедшие годы ничего нового придумано не было и механики игры, заложенные в Warhammer 40,000: Dawn of War, отлично играются и сейчас.





Anno 1404: Venice

А эта игра находится на совсем другом полюсе мира стратегических игр. Сложная, глубокая и с потрясающе качественной проработкой деталей стратегия, которая отлично играется даже сейчас, спустя 11 лет после выхода. Да и графически Anno 1404: Venice выглядит в 2020 году вполне пристойно.

Если в Warhammer 40.000: Dawn of War - Soulstorm требуется бросать войска на убой со скоростью три клика мышкой в секунду, то в Anno 1404: Venice от вас потребуется тщательное планирование экономики, вдумчивое строительство городов и прокладка торговых маршрутов. Но ощущение медлительности игры исчезает в первой же крупной схватке нескольких кораблей, а сильный ИИ-игрок легко превратит вашу игру в хардкорное выживание в осажденной крепости.





Демиурги 2

Интересная стратегия, графически очень напоминающая альфа-версию Heroes of Might and Magic V, а по игровым механикам - карточную игру Hearthstone. Создана она была в 2003 году российской компанией Nival Interactive и несколько лет пользовалась широкой популярностью. Сейчас игра подзабыта, особенно если сравнивать с другими популярными стратегиями тех лет, но я периодически ставлю ее на ПК и с удовольствием перепрохожу.







Вот такой, уже третий по счету, десяток любимых игр у меня получился на этот раз. Пишите в комментарии, играли ли вы в эти игры, и не отпугивают ли устаревшей графикой вас такие игры в 2020 году?