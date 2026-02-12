С его помощью они надеются добиться цифрового суверенитета, в первую очередь от разработанных в США средств связи

В последнее время в разных странах всё чаще говорят о необходимости иметь цифровой суверенитет, чтобы не зависеть от разработанных в других странах средств общения. Помочь в этом способен коммуникационный протокол Matrix с открытым исходным кодом, который существует уже не первый год, но теперь обретает новый уровень популярности.

Поддерживает протокол некоммерческий фонд Matrix.org, также существует программа Element для потребителей и ПО для серверов. Желающие могут выбрать бесплатные версии Matrix с открытым исходным кодом или коммерческие версии Element Pro и Element Server Suite Pro.

Изображение: Element

По данным издания The Register, около 35 стран Европейского союза в свете недавних разногласий с Соединёнными Штатами ведут переговоры с представителями Matrix о развёртывании инфраструктуры с использованием открытых решений. Организация Объединённых Наций также использовала Matrix для создания своего средства связи, главным требованием к которому была независимость от хостинг-провайдеров и руководства стран.

Наконец, Matrix применяется Международным уголовным судом (МУС), который также старается найти альтернативы средствам связи разработки США. В частности, вместо Microsoft Office там используют OpenDesk, куда входит и Element.

В 2024 году в рамках Ubuntu Summit была представлена версия Matrix 2.0. В нём повысили скорость синхронизации и уменьшили время на запуск клиента, предложили веб-чат и видео с поддержкой множества пользователей. На основе этой версии уже работает мобильный клиент Element X.