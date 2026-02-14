Сайт Конференция
Global_Chronicles
SciTechDaily: Физики объяснили появление загадочного нейтрино испарением первичной черной дыры
SciTechDaily сообщает, что международная группа физиков из США предложила объяснение рекордно мощному нейтрино, зарегистрированному детектором KM3NeT в 2023 году.

В 2023 году детектор KM3NeT зарегистрировал нейтрино с энергией, которая показалась физикам невозможной. Частица несла в себе в 100 тысяч раз больше энергии, чем «энергия самых мощных столкновений, производимых Большим адронным коллайдером». Ни один известный космический процесс — от взрывов сверхновых до активности сверхмассивных черных дыр — не мог разогнать ее до таких значений. Группа ученых из Массачусетского университета в Амхерсте (University of Massachusetts Amherst), о работе которых пишет SciTechDaily, предложила объяснение, которое одновременно решает и другую загадку — природу темной материи.

В 2023 году был обнаружен одиночный нейтрино, несущий больше энергии, чем любой известный космический процесс должен производить. Теперь физики предполагают, что ответ может заключаться во взрывной гибели экзотической формы первичной черной дыры (иллюстрация художника). Источник: SciTechDaily.com

Может быть интересно

Физики опирались на идею первичных черных дыр. В отличие от обычных, которые образуются при коллапсе звезд, первичные могли возникнуть в первые мгновения после Большого взрыва из случайных сгустков материи. Они могут быть крошечными, а значит, подчиняются законам квантовой механики. Еще в 1970-х Стивен Хокинг (Stephen Hawking) теоретически обосновал: маленькие черные дыры испаряются, излучая частицы. Чем они меньше, тем быстрее идет процесс, и в конце концов происходит мощный выброс — фактически взрыв.

Тут возникает нестыковка. Другой нейтринный детектор, IceCube, который американцы специально создавали на Южном полюсе для регистрации высокоэнергетических космических нейтрино, ничего подобного не видел. Если Вселенная кишит взрывающимися черными дырами, поток сверхэнергичных частиц должен быть куда плотнее. Ученые нашли выход: они предположили, что первичные черные дыры могут обладать «темным зарядом» — аналогом электрического, но связанным с гипотетическими тяжелыми частицами, которые исследователи называют «темными электронами».

Такие дыры — их назвали квазиэкстремальными — испаряются иначе, давая всплески излучения, которые регистрируются редко, но с огромной энергией. Модель объясняет и одиночное событие KM3NeT, и молчание IceCube.

Если теория верна, эти же черные дыры могут составлять недостающую темную материю. А само событие 2023 года может стать первым случаем, когда ученые смогут экспериментально подтвердить существование излучения Хокинга.

Вероятно, именно для того чтобы нейтринный детектор IceCube, в частности, мог видеть подобные частицы, американцы и провели его масштабную модернизацию — о чем подробнее можно прочитать в нашем предыдущем материале.

#черные дыры #темная материя #нейтрино #scitechdaily #km3net #первичные черные дыры #излучение хокинга
Источник: scitechdaily.com
Сейчас обсуждают

Димасик
07:56
Скоро столько спутников понатыкают, что ракеры пролететь не смогут!)))
В Европе планируют сделать конкурентоспособным свой аналог интернету Starlink
Vorvort
07:33
RTX 3060 Ti 8 ГБ и RX 6700 XT 12 ГБ протестировали в паре с Ryzen 9 7900X в ряде игр
Михаил Авраменко
07:19
Надеюсь что линейки для измерения формы черепа они закупили в достаточном количестве. Пс: инициатива так-то хорошая, но несколько запоздалая.
В Швейцарии пройдёт референдум по введению ограничений на численность населения страны
Иван-Абрамович Помидоров
06:42
Приезжает как в Диснейленд, типа просто посмеяться. Вот вам ссылка на запуски ИСЗ в 2025 г. https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_космических_запусков_в_2025_году
Глава NASA планирует приехать на Байконур во время следующего запуска «Союза»
32Влад32
04:49
К сожалению дураков везде хватает.
Китай успешно завершил испытание новой ракеты и космического аппарата для будущих лунных миссий
Артур Газзаев
00:51
Я вам больше скажу- 60 лет назад смогли даже придумать сказку,что на Луне высаживались.)))
New York Times: предположительно обнаружено местоположение советского лунного посадочного модуля
antej90
23:26
У автора талант находить интересные темы для блогов. Сам смотрю на рейзер и плату видеозахвата
Прокачиваем ПК на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников. Часть 3
Oleg Tereshkin
22:55
Ну съел и съел чё орать то
Энтузиаст нашёл на свалке электронных отходов качественные комплектующие для компьютера
lighteon
22:52
У Phenom есть popcnt, причем у самого первого Phenom есть. Это как бы Phenom'овскиц набор инструкций, но вот SSE4.2 нет, как и 4.1 (:
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
Китя.
22:46
Там много образов посмотрел и есть в ней Русский в tiny11 23H2 https://www.comss.ru/download/page.php?id=14741
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
