Он также намерен провести встречу с российским коллегой Дмитрием Бакановым

Администратор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джаред Айзекман (Jared Taylor Isaacman) на прошедшей пресс-конференции по случаю запуска миссии Crew-12 объявил о своих планах посетить космодром Байконур во время следующего запуска космической ракеты «Союз». Источник изображения: ReutersПо словам главы NASA, в следующей миссии «Союз МС-29» примет участие его «хороший друг», поэтому он не станет пропускать мероприятие. Судя по всему, речь идёт об астронавте NASA Аниле Меноне Самойленко, который назначен в основной экипаж предстоящей миссии вместо Анны Кикиной. Айзекман, как и Менон, сотрудничали со SpaceX в прошлом и оба связаны с NASA. Миссия «Союз МС-29» запланирована на июнь 2026 года.

Помимо этого, Джаред Айзекман сообщил о планах провести встречу с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым. Он не уточнил, когда именно это произойдёт, но добавил, что переговоры состояться «при первой возможности». В апреле Баканов уже встречался с заместителем администратора NASA Кеннетом Бауэрсоксом, обсудив дальнейшее сотрудничество в рамках программы Международной космической станции (МКС).