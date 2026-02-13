Массовое использование ИИ в процессе трудоустройства привело к тому, что резюме утратили ценность, а сроки закрытия вакансий увеличились до трех месяцев и более

«Российская газета» изучила данные исследования iTrend и ЦАМТ, посвященного ситуации на рынке труда в IT-секторе. По сравнению с январем 2025 года количество вакансий сократилось на 39%, а число резюме выросло на 30%. Если полтора года назад DevOps-инженер получал до десяти предложений в день, то сегодня на одну вакансию приходится до трехсот откликов. Одновременно с этим компании начали активно внедрять искусственный интеллект в процессы отбора, а соискатели — использовать нейросети для подготовки резюме и сопроводительных писем. Это привело к неожиданным последствиям.

Изображение - ChatGPT

Согласно исследованию, валовая добавленная стоимость IT-сектора в 2025 году сократилась на 7% и составила 2,6 трлн рублей. Это первое снижение показателя за пять лет. Компании столкнулись с удорожанием кредитов и снижением готовности инвесторов финансировать рискованные проекты. Возможности для масштабирования уменьшились, бизнес перестал нанимать сотрудников «на вырост» и сосредоточился на производительности.

В этих условиях работодатели попытались ускорить найм с помощью ИИ-инструментов для сбора и ранжирования резюме, генерации текстов вакансий и автоматизации переписки. Однако соискатели ответили симметрично. Около 40% IT-специалистов, искавших работу в 2025 году, использовали нейросети для составления резюме, написания сопроводительных писем и даже выполнения тестовых заданий. Почти 60% сопроводительных писем сегодня готовят с помощью ИИ.

В результате прежний механизм первичного отбора перестал выполнять свои функции. Идеально оформленное резюме больше не свидетельствует о квалификации кандидата — оно говорит лишь о его умении формулировать запросы для нейросети. Работодатели вынуждены проверять заявленные навыки в ходе очных технических интервью вместо прежних тестовых заданий. Длительность найма выросла до трех месяцев и более.

При этом 55% соискателей полагают, что искусственный интеллект усложнил трудоустройство. Однако осуждают неэтичные практики — приписывание чужого опыта, преувеличение роли в проектах, использование ИИ на технических собеседованиях — лишь 40% опрошенных. Остальные считают такие методы вынужденной мерой в условиях высокой конкуренции.

Андрей Приемко из iSpring отмечает, что компании сместили фокус с технических навыков на способность стабильно давать результат. Кирилл Семион из Национального центра компетенций называет текущую ситуацию временной и прогнозирует стабилизацию к концу года. Дмитрий Махлин из HRlink добавляет, что потребность в молодых специалистах в значительной степени закрыта, но опытные эксперты по-прежнему в дефиците.

Генеральный директор iTrend Павел Житнюк констатирует: между работодателем и сотрудником возникли ИИ-барьеры. Сложившиеся методы отбора утратили эффективность, а новые требуют значительных временных и финансовых затрат. Рынок адаптируется к изменившимся условиям, однако этот процесс далек от завершения.