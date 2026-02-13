Был затронут кабель SwePol Link, соединяющий Польшу и Швецию

Компания Polskie Sieci Elektroenergetyczne (Польша) объявила о неисправности соединения между Польшей и Швецией в связи с отключением подводного кабеля SwePol Link в Балтийском море. Отключение произошло вчера вечером в районе 20:00 по местному времени (22:00 по московскому времени). Восстановление инфраструктуры запланировано на ночь с пятницы на субботу, сейчас идёт подготовка к проведению работ. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Подводный кабель протяжённостью более 200 километров проходит по дну Балтийского моря, соединяя польскую электростанцию в окрестностях Слупска со шведской недалеко от Карлсхамна. Отключение подводного кабеля может оказать влияние на энергетическую стабильность обеих страны, говорится в заявлении оператора. При этом польский оператор не связывает отключение кабеля с внешним воздействием. По крайней мере, пока нет фактов, подтверждающих преднамеренные действия в целях отключения кабеля.

Стоит отметить, что за последние годы участились случаи повреждения подводной инфраструктуры, включая энергетические кабеля. В отдельных ситуациях власти связывали инциденты с внешним воздействием, а именно преднамеренным или непреднамеренным повреждением якорями мимо проходящих судов.