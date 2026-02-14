Компания Eutelsat, занимающаяся разработкой европейского аналога, делает акцент на конкурентоспособные цены и возможности

В Европейском союзе реализовывают проект IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) по созданию суверенной космической группировки из примерно 290 орбитальных спутников, которые предоставят странам Европы собственную спутниковую связь, являющуюся альтернативой американской Starlink. В этой программе ключевую роль играет компания Eutelsat из Франции. Источник изображения: Европейский союзГенеральный директор Eutelsat Жан-Франсуа Фаллашер заявил, что IRIS² должна соответствовать ожиданиям будущих клиентов в отношении цены и возможностей. Он считает, что главной целью должно быть предоставление конкурентоспособных услуг и цен. Учитывая, что Starlink рассматривается как основной конкурент, в Европе делается акцент на обеспечении конкурентоспособности по отношению к американскому спутниковому интернету.

Издание Reuters получило подтверждение от ключевых разработчиков IRIS², включая Eutelsat, что они намерены запустить свою группировку спутников в 2029 году. Бюджет проекта составляет около 10,6 миллиарда евро. По мнению Фаллашера, сумма хоть и большая, но соответствует запланированному масштабу проекта. В настоящее время IRIS² значительно отстаёт от американских проектов, поэтому вряд ли проект когда-то станет масштабнее, чем Starlink или Amazon LEO. Для понимания, спутниковая группировка Starlink уже состоит из более чем 9 тысяч спутников, а компания Amazon планомерно движется к выведению на орбиту 3,2 тысячи спутников.