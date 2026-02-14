14 июня в Швейцарии пройдет референдум по инициативе правой Швейцарской народной партии «Нет десяти миллионам швейцарцев». Избирателям предложат поддержать меры по контролю за численностью населения, если она достигнет 9,5 млн человек.

Швейцария, где сейчас живет 9 млн человек и почти четверть из них иностранцы, может ввести ограничения на дальнейший рост населения. Правые активисты вынесли этот вопрос на общенациональное голосование, которое назначено на 14 июня.

Инициатива принадлежит Швейцарской народной партии. Она предполагает: как только число постоянных жителей достигнет 9,5 млн, правительство и парламент обязаны принять меры для сдерживания роста. Порог в 10 млн к 2050 году хотят сделать непреодолимым. Сейчас за проект готовы проголосовать около 48% избирателей.

Правые также выступают за автоматическую высылку осужденных мигрантов и пересмотр соглашений с Евросоюзом.

Второй вопрос референдума касается армии. Швейцарцам предложат сократить ежегодный набор новобранцев с 6,6 тыс. до 4 тыс. и ужесточить переход военных на гражданскую службу.