Швейцария, где сейчас живет 9 млн человек и почти четверть из них иностранцы, может ввести ограничения на дальнейший рост населения. Правые активисты вынесли этот вопрос на общенациональное голосование, которое назначено на 14 июня.
Изображение - SWI swissinfo.ch
Инициатива принадлежит Швейцарской народной партии. Она предполагает: как только число постоянных жителей достигнет 9,5 млн, правительство и парламент обязаны принять меры для сдерживания роста. Порог в 10 млн к 2050 году хотят сделать непреодолимым. Сейчас за проект готовы проголосовать около 48% избирателей.
Правые также выступают за автоматическую высылку осужденных мигрантов и пересмотр соглашений с Евросоюзом.
Второй вопрос референдума касается армии. Швейцарцам предложат сократить ежегодный набор новобранцев с 6,6 тыс. до 4 тыс. и ужесточить переход военных на гражданскую службу.