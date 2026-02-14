Илон Маск (Elon Reeve Musk) и Джефф Безос (Jeffrey Preston Bezos) открыто соревнуются за право быть первым, кто начнёт колонизацию спутника Земли

В конце января стало известно, что компания Blue Origin, основанная миллиардером Джеффом Безосом (Jeffrey Preston Bezos), временно отказывается от организации космических туров ради концентрации всех сил и ресурсов на подготовке миссий по отправке астронавтов. Вслед за ним основатель SpaceX Илон Маск (Elon Reeve Musk) подтвердил, что его компания сместила приоритеты и планирует заняться колонизацией Луны, а уже после – Марса. Таким образом, две американские аэрокосмические компании открыто вступают в конкуренцию, преследуя одну цель, продиктованную Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Источник изображения: Grok AIПосле череды постов Маска о планах по колонизации Луны, Безос решил ограничиться лишь одним, опубликовав чёрно-белое фото черепахи. Судя по всему, основатель Blue Origin сделал отсылку к девизу компании: Gradatim Ferociter («Шаг за шагом, свирепо»), буквально говоря, что их цель – постепенное, но настойчивое развитие технологий для достижения главной задачи – обеспечении жизни людей в космосе. Источник изображения: X (Jeff Bezos)SpaceX рассматривает Луну как способ протестировать свою многоразовую ракету Starship, а также начать более глубокое освоение космоса. В то же время Blue Origin хочет начать высадку астронавтов на Луну, используя для этого свой лунный модуль Blue Moon, первые испытания которого запланированы уже в этом году.

Пока непонятно, какие окончательно планы на Луну у SpaceX и Blue Origin, но, очевидно, получение результата первыми положительно скажется на привлечении инвестиций и контрактах от правительства США. Договор о космосе (1967 год) закрепляет равноправные возможности для изучения Луны и запрет на одностороннее использование спутника Земли в своих целях (добыча ресурсов, размещение оружия и другое). В то же время подписанный в 2020 году президентом США Дональдом Трампом (Donald John Trump) указ регламентирует готовность Вашингтона отстаивать права на лунные ресурсы и коммерческое использование спутника Земли.