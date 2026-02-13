На предприятии «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме.

При всём масштабе и без преувеличения уникальности проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург» её подготовка к началу эксплуатации, запланированному на весну 2028 года, идёт поистине ударными темпами. В частности, сегодня «Группа Синара» сообщила о том, что на предприятии «Уральские локомотивы» завершена сварка кузовов первых вагонов будущих поездов для данной железной дороги.

Источник изображения: «Группа Синара» / «Уральские локомотивы».

Речь идёт о сварке головного моторного и второго немоторного вагонов, которые впоследствии будут участвовать в испытательных заездах по ВСМ.

Напомним, что поездам предстоит носиться по ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» на скорости до 400 км/ч, так что требования ко всем его элементам конструкции и качеству их сварки запредельные.

Пассажироперевозки по магистрали планируется начать весной 2028 года, а фактически полностью готова она должна быть до конца 2027 года, поскольку перед запуском коммерческой эксплуатации сама ВСМ и обслуживающие её поезда должны пройти ряд обязательных испытаний.