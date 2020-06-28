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Выясняем, сколько будет стоить ПК на Ryzen 5 3600 и GeForce GTX 1660 SUPER при цене доллара в 80, 100 и 120 рублей

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Этой весной я потратил на компьютерное "железо" приличную сумму - купил SSD большого объема, поменял материнскую плату, процессор и память. И довольно приличную сумму потратил на компьютерную периферию и мелочовку: вентиляторы, термопасту, батарейки, стяжки и т.д.

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Самая дешевая 2070, цен ниже не было
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
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<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>
В первую очередь к этим покупкам меня подтолкнул рост курса валют. Признаюсь честно, я запаниковал. В голове была одна мысль - "Если не купишь сейчас, при долларе за 75, будешь покупать потом при долларе за 100!". 


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К тому же, воспоминания о скачке курса валют в 2014 году, когда все железо подорожало практически в два раза, еще свежи в моей памяти.

К счастью, мои страхи не оправдались, и цены на валюту начали откатываться назад.

Вот столько стоил доллар на минимуме за год. С сайта банки.ру.

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А вот столько, на максимуме.


Эти скачки цен дали мне идею рассчитать стоимость компьютера при очень высоких ценах за доллар. К примеру, в 80, 100 и 120 рублей. Давайте соберем типовой игровой компьютер в Регарде и посмотрим, сколько он будет стоить при таких ценах на валюту. 

На сегодня, 26.06.2020, курс доллара составляет 69.47 рублей. Поэтому для цены в 80 рублей за доллар мы увеличим цену на комплектующие в 1.15 раза, для 100 рублей - в 1.43 раза, а для 120 рублей - в 1.72 раза. Факторы ажиотажного спроса и дефицита мы проигнорируем. 

Результаты для простоты подсчетов я немного округлю, что выльется в несколько рублей разницы. Но это не критично.


Но сначала нужно собрать такой игровой компьютер, который будет легко тащить все новинки игр и при этом отрабатывать каждый вложенный в него рубль.

Процессор для такого компьютера я выбрал AMD Ryzen 5 3600. Сейчас в Регарде он стоит 13130 рублей.

А вот при долларе за 80 рублей он будет стоить уже 15099 рублей, при 100 - 18775 рублей, а при 120 - 22583!

Материнскую плату я выбрал не самую крутую, ведь по сценарию у нас кризис и надо экономить. Это будет ASUS PRIME B450M-A за 5590 рублей. Несмотря на демократичную цену, оснащение у этой материнской платы отличное.


Применив к ней ту же формулу расчета, получаю такие цены: 6428, 7993 и 9614 рублей.

Оперативную память возьмем быструю, недорогую и красивую - Crucial Ballistix RGB (BL2K8G36C16U4BL). Две планки по 8 Гб с частотой 3600 МГц, то, что надо для Ryzen 5 3600.



Применяем нашу формулу и получаем такие цены: 10039, 12483 и 15015 рублей. Пугающие цены, но совсем недавно память стоила в таких пределах и при умеренном курсе валют.


Охлаждать наш процессор будет недорогой и производительный AARDWOLF Aardwolf Optima 8X за 1260 рублей.



Применяем нашу формулу и получаем: 1449, 1801 и 2167 рублей. Чем меньше изначальная цена, тем менее пугающей выглядит итоговая.

Видеокарту мы возьмем оптимальную на 2020 год - GeForce GTX 1660 Super. Модель от ASUS - DUAL-GTX1660S-6G-EVO. Недорогая и производительная видеокарта.

 





После применения нашей формулы ее цена составит: 21976, 27327 и 32869 рублей. Не знаю как вы, а бы не решился потратить на видеокарту сумму более, чем 25000 рублей. 



Накопитель под систему и игры у нас будет Intel 660p Series (SSDPEKNW512G8X1), объемом 512 Гб.



По нашей формуле расчета его цена составит: 7693, 9566 и 11506 рублей.


Под файлы пользователя я беру недорогой и быстрый Toshiba P300 (HDWD120EZSTA), объемом 2 Тб.


При повышении курса валют его цена составит: 5129, 6377 и 7671 рубля.


Блок питания в наш компьютер я возьму Be Quiet System Power 9-CM. Недорогой, тихий, с отстегивающимися кабелями и сертификатом 80 PLUS Bronze. Отличный БП!




Его цена по нашей формуле составит: 5209, 6477 и 7791 рублей.


Остается корпус и я выбрал красивый и вместительный Powercase Mistral Z4 Mesh RGB Black. Четыре предустановленных вентилятора, RGB-подсветка и закаленное стекло! За свои деньги это просто бомба!

 



Его цена по нашей формуле составит: 3772, 4690 и 5641 рубль.


Итоги


Давайте посмотрим, что у нас получилось в сумме.



Компьютер обошелся в 66780 рублей. При долларе за 80 рублей он будет стоить 76797 рублей, при 100 - 95495, а при 120 - пугающие 114861 рубль.


Не каждый сможет себе позволить игровой компьютер стоимость в пять зарплат. Если повышение цен на недорогие комплектующие еще можно перенести, то, к примеру, видеокарты станут настоящей роскошью.


Пишите в комментарии, помните ли вы повышение курса валют и цен в 2014 году? И готовы ли вы к такому сценарию сейчас?

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