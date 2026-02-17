Следующая презентация устройств Samsung этой серии запланирована только на 25 февраля.

Перед запуском iPhone 17 Pro в интернете появились поддельные версии этих устройств. На этот раз ситуация похожая – кто-то продаёт флагманские модели Samsung этого года по значительно завышенной цене.

Изображение: нейросеть freepikПользователь X A. Kakooli заметил, что на одном из самых популярных в США и мире сайтов бесплатных электронных объявлений Craigslist появилось предложение о продаже ещё не вышедшего Samsung Galaxy S26 Ultra. Однако фотографии в прикреплённом посте показывают, что это другая модель из серии: Galaxy S26 Plus. На это указывает внешний вид задней панели с тремя камерами, расположенными вертикально. Скриншот X / @Kakooli98Внешний вид устройства соответствует недавним сообщениям и изображениям, демонстрирующим внешний вид всех трех готовящихся к выпуску смартфонов: Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra. Это не прошлогодний Galaxy S25+: устройство имеет совершенно другой дизайн, и вместо блока камер задняя панель включает в себя три объектива, выступающие из корпуса. Есть много признаков того, что представленный смартфон действительно является Galaxy S26+. Это может быть тестовый образец или прототип. Фотографии показывают, что телефон полностью функционален — отображает главный экран и запускает приложения. Следовательно, это не подделка, созданная для имитации оригинала.

Трудно сказать, как продавец получил предрелизный образец или зачем он вообще хочет его продавать. Примечательна и явно завышенная цена в 1650 долларов. На американском рынке Galaxy S25 Ultra продавался примерно за 1300 долларов, в то время как прошлогодняя версия Plus стоила около 1000 долларов. Если ничего не изменится, Samsung, вероятно, сохранит цены на будущие модели на уровне прошлогодних смартфонов Galaxy S25. Выпуск серии Galaxy S26 запланирован на 25 февраля. Тот, кто решил выставить устройство на продажу, надеется на быструю прибыль из-за низкой доступности модели. Однако лучше дождаться официального выпуска смартфонов.