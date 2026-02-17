Сайт Конференция
kosmos_news
На онлайн-платформе объявлений замечен в продаже ещё не выпущенный Samsung Galaxy S26 за $1650
Следующая презентация устройств Samsung этой серии запланирована только на 25 февраля.

Перед запуском iPhone 17 Pro в интернете появились поддельные версии этих устройств. На этот раз ситуация похожая – кто-то продаёт флагманские модели Samsung этого года по значительно завышенной цене.
Изображение: нейросеть freepikПользователь X A. Kakooli заметил, что на одном из самых популярных в США и мире сайтов бесплатных электронных объявлений Craigslist появилось предложение о продаже ещё не вышедшего Samsung Galaxy S26 Ultra. Однако фотографии в прикреплённом посте показывают, что это другая модель из серии: Galaxy S26 Plus. На это указывает внешний вид задней панели с тремя камерами, расположенными вертикально.Скриншот X / @Kakooli98Внешний вид устройства соответствует недавним сообщениям и изображениям, демонстрирующим внешний вид всех трех готовящихся к выпуску смартфонов: Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra. Это не прошлогодний Galaxy S25+: устройство имеет совершенно другой дизайн, и вместо блока камер задняя панель включает в себя три объектива, выступающие из корпуса. Есть много признаков того, что представленный смартфон действительно является Galaxy S26+. Это может быть тестовый образец или прототип. Фотографии показывают, что телефон полностью функционален — отображает главный экран и запускает приложения. Следовательно, это не подделка, созданная для имитации оригинала.

Трудно сказать, как продавец получил предрелизный образец или зачем он вообще хочет его продавать. Примечательна и явно завышенная цена в 1650 долларов. На американском рынке Galaxy S25 Ultra продавался примерно за 1300 долларов, в то время как прошлогодняя версия Plus стоила около 1000 долларов. Если ничего не изменится, Samsung, вероятно, сохранит цены на будущие модели на уровне прошлогодних смартфонов Galaxy S25. Выпуск серии Galaxy S26 запланирован на 25 февраля. Тот, кто решил выставить устройство на продажу, надеется на быструю прибыль из-за низкой доступности модели. Однако лучше дождаться официального выпуска смартфонов.

#samsung #смартфон #galaxy s26 #galaxy s26 ultra #galaxy s26+
Источник: x.com
Сейчас обсуждают

Марта Связенко
08:35
Стоило ли оно того 😂
Энтузиаст заменил СО RTX 3050 на двухбашенный кулер и добился заметного повышения fps
UzBas
08:35
Достались в наследство. Надо сподобиться - распаковать, запустить - послушать. Просто гложут сомнения, что для квартиры это слегка перебор.
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
Тилька
08:31
Castlevania: Lords of Shadow ОХУ+ННАЯ ИГРА!!! На одном дыхание прошел ее!!! И самое главное какая же она длинная, это просто кайф! Потому что так часто бывает, игра классная, но как говориться ты толь...
Пять по-настоящему удививших меня игр
Анатолий Шведцов
08:28
клоуны, придумали херню какую-то, никто не видел темной материи, а уже у них темная энергия поперла, темные люди
Стоимость памяти DDR5 для ПК в Германии в январе 2026 года оставалась стабильной
corsi
08:07
Ну это не подешевело, это ох...евшие продаваны снизили цены после обвала спроса.
На европейском рынке наблюдается снижение цен на комплекты оперативной памяти
corsi
08:05
WCCFTech какие-то дауны - тормоза - пол года как рост цен на память и АНАЛитики уже построили свои прогнозы на пару лет вперед... И эти олени внезапно озвучивают что и так все знают.
Дефицит DRAM спровоцировал кризис на рынках ПК, консолей и мобильных устройств
Димасик
07:59
То есть мозги у депутатов совсем отключили?
Депутатам Европарламента отключили ИИ на планшетах из соображений безопасности
3vova1vova2
07:41
корпус должен удобным для сборки и нормальной эксплуатации ... все остальное ... ну это отдельная тема
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
Megard
07:34
Интересно как обстоят дела с безопасностью этих микрореакторов? А если они начнут выходить из строя или взрываться через пару тройку лет.
В сети появились новые рендеры складного смартфона Samsung Galaxy Z Wide Fold
3vova1vova2
07:31
вчера допрошел Avowed... поначалу терзали смутные сомнения, но после второй локации, разобравшись со всей механикой, игра затянула и прошел за пару дней ...
Пять по-настоящему удививших меня игр
