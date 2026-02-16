Теперь экипаж орбитальной станции состоит из семи человек.

Международная космическая станция вернулась к полноценной работе с прибытием нового экипажа. Компания SpaceX доставила на её борт двух американских, одного французского астронавта, а также российского космонавта на следующий день после старта космического корабля с мыса Канаверал во Флориде. Новый экипаж прибыл для замены коллег, досрочно покинувших станцию "по состоянию здоровья". Об этом сообщает Associated Press (AP).

Экипаж МКС после прибытия на неё миссии Crew-12. На переднем плане слева направо: россиянин Андрей Федяев, американцы Джек Хэтэуэй и Джессика Мейр, а также француженка Софи Адено, вместе с россиянином Сергеем Куд-Сверчковым, американцем Кристофером Уильямсом и россиянином Сергеем Микаевым после того, как новый экипаж прибыл на Международную космическую станцию в субботу, 14 февраля 2026 года. Фото: NASA / AP

Может быть интересно

Как отмечает информационное агентство, проведённая в январе текущего года медицинская эвакуация стала первой для Космического агентства США (NASA) за 65 лет пилотируемых полётов. Согласно заявлению официальных лиц, у одного из членов экипажа станции, доставленного на компанией SpaceX на борт МКС прошлым летом [в данном случае речь идёт о миссии Crew-11, прим.], возникли серьёзные проблемы со здоровьем. Поэтому было принято решение о досрочном возвращении. В результате на МКС осталось всего три члена экипажа – один американец и два россиянина, что заставило NASA приостановить выходы в открытый космос и сократить объемы исследований.

На ближайшие восемь-девять месяцев на МКС "переехали" Джессика Мейр и Джек Хэтэуэй из NASA, француженка Софи Адено и российский космонавт Андрей Федяев. Мейр – морской биолог, и Федяев – бывший военный летчик, уже работали на МКС раньше. Во время своего первого полёта на станцию в 2019 году Мейр приняла участие в первом в истории выходе в открытый космос, когда за бортом станции работали одни женщины. Адено – пилот военного вертолёта, является лишь второй француженкой, совершившей полёт в космос. Хэтэуэй –лётчик ВМС США.

Как сообщает AP, NASA отказалось разглашать личность астронавта, которому стало плохо на орбите 7 января, или объяснять, что произошло, ссылаясь на медицинскую тайну. Заболевший астронавт и трое его коллег вернулись на Землю более чем на месяц раньше запланированного. Первую ночь после возвращения на Землю они провели в больнице, а затем вернулись в Хьюстон.